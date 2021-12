México encara en 2022 múltiples retos desde la crisis migratoria a la inflación

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- México afronta el nuevo año 2022 con múltiples frentes abiertos desde el reto de llegar a la cobertura del 100 % en las dos dosis de la vacuna contra la covid-19 a controlar una crisis migratoria que alcanza niveles sin precedentes o doblegar la inflación, superior al 7 por ciento.

COBERTURA DE VACUNAS

México arrancó la vacunación el 24 de diciembre de 2020 antes que cualquier otro país latinoamericano, con la excepción de Puerto Rico, pero eso no se ha reflejado en su campaña para inocular a la población, que apenas llega al 56 % en dosis completas, lejos de naciones como Uruguay, Chile, Ecuador o Cuba.

El avance de la variante ómicron ha encendido todas las alarmas entre los virólogos, quienes piden que se avance en las inoculaciones de refuerzo, que apenas se iniciaron a inicios de diciembre entre los más de 12 millones de mayores de 60 años.

CRISIS MIGRATORIA

El año que está por concluir batió todos los récords en materia migratoria y así se vio reflejado en datos como el de solicitantes de asilo, que llegaron a 123.187, además del de detenciones de inmigrantes, que hasta octubre superaron las 228.115 personas. Se trata de cifras que no se habían visto en 15 años.

La continuación en Estados Unidos del polémico programa “Quédate en México”, que obliga a las personas que buscan refugio en ese país a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos, y la constante presencia de la Guardia Nacional en la frontera con Centroamérica continuarán marcando la agenda.

EL CONFLICTO CON EL INE

El choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo encargado de organizar las elecciones, continuará durante 2022 a costa del referéndum revocatorio que impulsa el mandatario.

La revocación es un ejercicio de democracia directa en donde se le pregunta a la gente si quiere que el presidente continúe en el cargo o dimita, lo que ha sido una bandera de López Obrador pero le ha generado un desencuentro con el instituto, que insiste en que no cuenta con dinero para realizarlo después de sufrir un recorte de 4.900 millones de pesos (240 millones de dólares) en su presupuesto de 2022.

CONTROLAR LA INFLACIÓN

El crecimiento de precios llegó a su punto más alto en 20 años durante 2021 al alcanzar el 7,3 % anual en noviembre, este crecimiento, como ha sucedido en el resto del mundo, se debe a los cuellos de botella en las cadenas de suministro.

El alza en los precios de bienes y servicios ha rebasado por mucho el límite objetivo del banco central que lo situaba en 4 %, por lo que el Banco de México ha respondido con incrementos en las tasas de interés de referencia, que actualmente se encuentra en 5,5 %.

LOS INGRESOS TURÍSTICOS

Pese a que nunca se impusieron restricciones en las llegadas de turistas foráneos, 2020 y 2021 han significado un mazazo para las finanzas del país, que en condiciones normales suele acumular hasta un 8 % del valor de su PIB en ingresos turísticos.

El Gobierno espera que 2022 sea un año en el que se puedan volver a ver las cifras de 2019, una expectativa que coincide con la calificadora de valores norteamericana Moody’s, que ha informado que los próximos 12 meses se asemejarán a lo registrado antes de la pandemia.

RECUPERAR EL CRECIMIENTO DEL PIB

El PIB de México creció en un 5,4 % durante 2021, siete décimas por debajo del 6,1 % estimado inicialmente por el banco central, entre otros factores debido a la inflación, la salida de capitales al extranjero y la reducción de las inversiones por la incertidumbre que genera el Gobierno de López Obrador.

El avance de la pandemia y la incertidumbre de las nuevas variantes son otros de los factores que afectan a este crecimiento, que se ha ralentizado en el último trimestre de este año, de acuerdo con Alejandro Díaz León, gobernador del Banco de México.

LA APERTURA DEL NUEVO AEROPUERTO

La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, cuya apertura está prevista para marzo de 2022, presenta un avance del 50 % y tendrá una inversión de 75.000 millones de pesos mexicanos (unos 3.700 millones de dólares), tras recibir el espaldarazo del banco suizo Credit Suisse.

La movilidad será un reto importante para la nueva infraestructura: aún se trabaja en las vías que lo conectarán con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en los sistemas de transporte para llegar al nuevo aeródromo desde el centro de la ciudad.

LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE CATAR

Tras un 2021 turbulento, con tres derrotas consecutivas con Estados Unidos, dos de ellas en la final de la Copa Oro y de la Nations League de Concacaf, México buscará enderezar la marcha para clasificarse al Mundial de Catar y llegar a los ansiados cuartos de final, que se le han negado desde 1986.

Las eliminatorias, en donde el equipo mexicano se encuentra en tercer lugar por detrás de los canadienses y los estadounidenses, llegarán a su última etapa, por lo que el Tri tendrá que asegurarse su billete en las últimas seis jornadas a principios de año.

SOLARI POR SU CONSOLIDACIÓN (América)

El exentrenador del Real Madrid y actual director técnico del Club América, Santiago Solari, tiene en el siguiente torneo una oportunidad para reivindicarse como estratega del equipo más ganador de México tras dos fracasos durante la liguilla de la Liga MX.

El América ha firmado dos buenas temporadas, logrando el segundo y el primer lugar de la tabla, respectivamente, sin embargo en la fase de eliminación directa que se realiza tras la fase regular no ha logrado consolidar el dominio que ha logrado durante las 17 jornadas previas.

TERCER TÍTULO DE LONGORIA

Paola Longoria perseguirá su tercer título en los Juegos Mundiales de 2022, en Birmingham (Estados Unidos) el próximo mes de julio, un torneo multideportivo que se celebra cada cuatro años, y en el que se incluyen disciplinas que no entran en los Juegos Olímpicos.

La raquetbolista actualmente es una de las mejores deportistas individuales del país, tiene el título mundial de la Federación Internacional de Raquetbol, ha ganado el oro en tres ocasiones durante los Juegos Panamericanos y ostenta el Premio Nacional del Deporte.