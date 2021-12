Metales mixtos por perspectivas de China y propagación de covid

(Bloomberg) -- Los metales básicos mostraban un desempeño mixto mientras los inversionistas intentaban evaluar las perspectivas económicas de China en medio de la desaceleración del crecimiento y el potencial de estímulo el próximo año, justo cuando los casos de covid-19 aumentan a nivel mundial. El oro caía por segundo día consecutivo.

“De cara al 2022, el enfoque inicial estará firmemente en China, no solo en cómo manejan el brote de ómicron, sino también en si el estímulo renovado compensará una desaceleración en el sector inmobiliario”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de productos básicos de Saxo Bank A/S, por correo electrónico. Él ve las perspectivas de que los precios del cobre se disparen de cara al próximo año.

El cobre avanzó hasta un 1,4% el miércoles, alcanzando el precio más alto en un mes, mientras que el aluminio cayó hasta un 1,8% después de la reapertura de la Bolsa de Metales de Londres tras las festividades de Navidad. El níquel subía un 1% a las 3:10 p.m. hora local.

El oro bajó por segundo día, a medida que los inversionistas sopesan la evidencia de que ómicron no representa una amenaza importante para el crecimiento económico mundial. Los lingotes caían un 0,3% a US$1.801,43 la onza a las 10:13 a.m. en Nueva York. También retrocedieron la plata, el platino y el paladio.

