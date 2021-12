Magnates tecnológicos chinos pierden US$80.000M en 2021

Colin Huang, chief executive officer and founder of Pinduoduo, poses for a photograph at the company's office in Shanghai, China, on Friday, Feb. 24, 2017. Pinduoduo, or PDD, is a kind of Facebook-Groupon mashup that Huang believes could revolutionize e-commerce.

(Bloomberg) -- Ha sido un año récord para los magnates de internet de China, pero no de la forma que la mayoría hubiera esperado.

Los 10 magnates tecnológicos más ricos del país perdieron US$80.000 millones en patrimonio neto combinado en 2021, según el índice Bloomberg Billionaires, en medio de las enérgicas medidas de los reguladores chinos. La caída representa casi una cuarta parte de su riqueza total y es la mayor en un año desde 2012, cuando el índice comenzó a seguir a las personas más ricas del mundo.

El fundador de Pinduoduo Inc., Colin Huang, es el que más ha perdido este año: US$ 42.900 millones, o dos tercios de su fortuna, luego que las acciones de la plataforma de comercio electrónico se desplomaran casi un 70%. Jack Ma, de Alibaba Group Holding Ltd., que ha estado manteniendo un bajo perfil desde que las autoridades tomaron medidas contra su extenso imperio empresarial, ha visto caer su patrimonio en alrededor de US$13.000 millones.

Pocas personas encarnan mejor la montaña rusa de riqueza de este año que el fundador de Didi Global Inc., Cheng Wei.

En las semanas previas a la salida a bolsa de Didi en Estados Unidos en junio, los inversionistas se apoderaron de las acciones en el mercado secundario, lo que elevó la valoración del gigante del transporte privado a US$95.000 millones y elevó el valor de la participación del fundador Cheng a US$6.700 millones.

La euforia duró poco. Las acciones de la empreas, con sede en Pekín, se han desplomado más del 60% desde que las autoridades chinas anunciaron una investigación y le pidieron que dejara de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, dejando la fortuna de Cheng en US$1.700 millones.

El aumento del escrutinio antimonopolio por parte de los reguladores chinos es cada vez más habitual desde la sorprendente paralización de la oferta pública inicial de Ant Group Co. el año pasado. Empresas tecnológicas como Alibaba, Tencent Holdings Ltd., Meituan y Pinduoduo han sufrido una reducción de sus otrora elevadas valoraciones tras ser multadas por motivos que van desde prácticas monopolísticas hasta la alteración de órdenes de mercado o la subdeclaración de acuerdos.

‘Mejores días’

China también está prestando más atención a la llamada estructura VIE, un vacío legal utilizado durante mucho tiempo por la industria tecnológica del país para eludir algunas restricciones gubernamentales y obtener capital de inversionistas extranjeros. La incertidumbre prevalece incluso después de que China presentara una amplia normativa que regula las ventas de acciones en el extranjero por parte de las empresas del país, amenazando con aumentar el escrutinio sobre las salidas a bolsa en el extranjero que se han llevado a cabo prácticamente sin control durante dos décadas.

Al mismo tiempo, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. anunció este mes su plan definitivo para una nueva ley que obliga a las empresas chinas a abrir sus libros al escrutinio estadounidense o se arriesgan a ser expulsadas de la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq en un plazo de tres años. Esto podría significar que cientos de empresas chinas dejen de cotizar en los mercados estadounidenses y vuelvan a hacerlo en Hong Kong o en China continental.

“Los mejores días para el sector tecnológico de China han quedado atrás por ahora”, dijo Chen Zhiwu, director del Asia Global Institute de la Universidad de Hong Kong. “Sin acceso a los mercados de capital estadounidenses, la historia del sector tecnológico de China habría sido muy diferente”.

El fundador de ByteDance Ltd., Zhang Yiming, es uno de los pocos magnates chinos de internet que ha visto crecer su fortuna este año, ganando US$19.500 millones según la valoración que figura en un informe de SoftBank Group Corp. de este año. Esto se debe, en parte, a que mantiene a la empresa matriz de TikTok como una compañía cerrada, aislada de las turbulencias del mercado. Pero Zhang también se ha esforzado por mantener un perfil bajo durante las medidas reguladoras. En mayo, anunció que dejaba su puesto de director ejecutivo y el mes pasado renunció a la junta directiva.

Muchos ejecutivos tecnológicos han tomado medidas similares. Su Hua, cofundador de la aplicación de retransmisión en vivo Kuaishou Technology, cedió su puesto de director ejecutivo en noviembre, solo nueve meses después de la salida a bolsa de la empresa en Hong Kong. En septiembre, JD.com Inc. nombró a un nuevo presidente, diciendo que el presidente Richard Liu se centrará en las estrategias a largo plazo.

Donaciones benéficas

Incluso con la pérdida de riqueza personal, algunos multimillonarios tecnológicos chinos han aumentado su filantropía en respuesta a las advertencias del presidente Xi Jinping sobre la “prosperidad común” para abordar la desigualdad social. Lei Jun, de Xiaomi Corp., y Wang Xing, de Meituan, han donado participaciones por US$ 2.200 y US$2.300 millones, respectivamente, a organizaciones benéficas, lo que ha contribuido en parte a reducir sus fortunas.

Hasta fines de agosto, los multimillonarios chinos habían donado al menos US$5.000 millones a organizaciones benéficas en 2021, un 20% más que el total de donaciones nacionales del año anterior, según datos compilados por Bloomberg News.

Con multimillonarios tecnológicos emblemáticos como Jack Ma retrocediendo de la prominencia pública, la industria necesita remodelar su estrategia central para un nuevo crecimiento en el futuro, dijo Chen de HKU.

“Creo que los días buenos volverán en algún momento tras un examen de conciencia y una reevaluación de lo que impulsó los días dorados de las últimas dos décadas”, dijo Chen.

