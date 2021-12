Los retos económicos del Reino Unido en 2022

Una empresa de transportes en una calle de Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 29 dic (EFE).- El Reino Unido aspira a normalizar en 2022 sus relaciones con sus 27 vecinos de la Unión Europea (UE), con los que espera renegociar el controvertido Protocolo para Irlanda del Norte, y determinar el acceso de las firmas de servicios financieros británicas al resto del continente.

EVITAR UNA GUERRA COMERCIAL CON LA UE

Los arreglos para evitar una frontera entre las dos Irlandas después del Brexit fueron el principal quebradero de cabeza para los negociadores de ambos lados del canal de la Mancha durante varios años. Doce meses después de su entrada en vigor, Londres exige ahora cambiar las condiciones pactadas, al considerar que provocan demasiados problemas sociales y económicos.

El Gobierno británico mantiene la amenaza de dejar de aplicar unilaterlamente los aspectos del protocolo que ve más dañinos si no se llega a una solución que considere adecuada, lo que a su vez podría llevar a represalias por parte de la UE y, en uno de los peores escenarios, desencadenar una guerra comercial.

DETERMINAR EL PAPEL DE LA CITY DE LONDRES

El acceso de bancos, aseguradoras y otros proveedores de servicios financieros de la City al mercado comunitario no se estableció en los acuerdos del Brexit. Bruselas debe decidir si otorga el estatus de equivalencia a las firmas británicas en diversos sectores, si bien las fricciones de los últimos meses han evitado avances hasta ahora en ese sentido.

En diciembre se ha conocido que Estados Unidos ha sobrepasado a la Unión Europea como principal destino de las exportaciones de servicios financieros de la City, tras un declive del negocio con el bloque europeo durante 2020.

SOLUCIONAR LA FALTA DE MANO DE OBRA

La falta de mano de obra que tienen que afrontar diversos países a raíz de la pandemia de coronavirus se ha visto exacerbada en el Reino Unido por el Brexit. Las empresas británicas ya no pueden contratar a trabajadores de la UE para cubrir sus puestos poco cualificados, como hacían hasta ahora.

Sectores como el transporte, la hostelería y la alimentación se han visto especialmente golpeados en el último año. El Gobierno ha puesto en marcha planes para tratar de formar nuevos trabajadores autóctonos y atraerlos hacia las ocupaciones con mayor demanda.

IMPULSAR EL REINO UNIDO "GLOBAL"

Uno de los beneficios del Brexit que ha defendido el primer ministro británico, Boris Johnson, es la recuperación de la independencia comercial para llegar a acuerdos nuevos con terceros países y fortalecer al Reino Unido como un líder "global".

Hasta ahora, la mayoría de los pactos a los que ha llegado Londres se han limitado a extender las condiciones que ya regían bajo el paraguas de la Unión Europea, aunque el Gobierno británico aspira a mejorar las condiciones en los próximos años.

MEJORAR LAS RELACIONES CON FRANCIA

El Brexit ha creado profundas fricciones políticas entre el Reino Unido y sus vecinos europeos. La relación con Francia se ha deteriorado especialmente en los últimos meses y Londres aspira a mejorar sus vínculos con París durante 2022.

Francia exige al Reino Unido más permisos pesqueros en aguas británicas para sus barcos, que yo no pueden faenar sin licencias tras el Brexit, mientras que dese Gran Bretaña urgen a sus vecinos a invertir más recursos en evitar el cruce del canal de la Mancha de migrantes irregulares en pequeñas embarcaciones.