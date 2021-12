Los retos de Puerto Rico para 2022

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría

San Juan, 29 dic (EFE).- Puerto Rico afronta en 2022 una serie de retos de índole político, económico y de seguridad como son evitar la bancarrota de la isla, controlar la corrupción gubernamental y luchar contra el aumento de la criminalidad.

EVITAR LA QUIEBRA

Para salir de la bancarrota, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó en octubre el Plan de Ajuste de la Deuda, que estipula una reducción de la deuda pública de al menos 35.000 millones de dólares.

Sin embargo, todavía falta el visto bueno al plan de la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad federal de control a la política de las finanzas públicas puertorriqueñas, que se muestra en desacuerdo con algunas de las últimas enmiendas realizadas.

FRENAR LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

El problema de la corrupción gubernamental está muy arraigado en Puerto Rico y la continuación de las investigaciones del FBI es probable que destapen nuevos casos de esquemas de sobornos, ya que la agencia ha asegurado que lo revelado hasta ahora es solo el inicio.

A finales de este año se realizaron dos importantes detenciones que sacudieron a los gobiernos municipales, la de los alcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix Delgado, que serán juzgados en 2022 por corrupción.

LUCHAR CONTRA EL AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD

Las autoridades tendrán como reto reducir los asesinatos, los robos y el narcotráfico, entre otros delitos que han aumentado en la isla considerablemente en 2021.

Se han reportado hasta el momento 612 asesinatos, lo que supone unas 75 muertes violentas más que en 2020, así como once asesinatos múltiples, en su mayoría ajustes de cuentas vinculados al tráfico de drogas.

CONTENER LA PANDEMIA

A causa de la variante ómicron los contagios se han descontrolado en la isla, batiendo cifras récord en la pandemia, y la tasa de positividad ha superado el 20 %.

Puerto Rico deberá demostrar de nuevo su buena gestión de la pandemia y de la campaña de vacunación, que con alrededor del 80 % de la población apta con la pauta completa convierten la isla en el territorio de Estados Unidos con mayor tasa de población inmunizada.

EL ESTATUS POLÍTICO

La isla es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, pero este estatus político crea grandes discrepancias entre los tres principales partidos, uno de los cuales lo apoya mientras que los otros dos apuestan por la anexión total y por la independencia, respectivamente.

De hecho, el gobernante Partido Nuevo Progresista ha creado un grupo de cinco delegados para favorecer ante el Congreso en Washington la plena anexión de la isla a Estados Unidos, pese a la oposición de los otros partidos.

LA CRISIS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Los apagones y los altos precios de la luz son fuente de descontento entre la población puertorriqueña, que ve cómo la privatización del sector no dio los frutos que se esperaba y ha salido a las calles en protesta.

Desde el pasado 1 de junio, la compañía privada Luma Energy ha tomado las riendas para la transmisión y distribución del sistema eléctrico, pero no ha logrado solucionar el problema de los cortes de luz e intenta subir la factura para el próximo año.

MANTENERSE COMO EPICENTRO DE LA MÚSICA URBANA

El reguetón es el emblema de la isla y sus numerosos artistas, consolidados y emergentes, tratan de que siga siendo así frente al auge de cantantes de otros países.

Mitos como Daddy Yankee y Don Omar pueden sacar nuevo disco en 2022, mientras que Bad Bunny, con "El último tour del mundo", y Rauw Alejandro, con "Afrodisíaco", tratarán de hacerse con el galardón al Mejor Álbum de Música Urbana en los Grammy del 31 de enero.

SE RETIRA "EL LÍDER" DE LOS PELOTEROS

El pelotero Yadier Molina, receptor estrella de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, se despide del terreno de juego tras 19 temporadas.

Molina, elegido 10 veces para el Juego de Estrellas y ganador de 9 Guantes de Oro, es conocido como "El Líder" por su liderazgo tanto con los Cardenales como con el equipo de Puerto Rico en las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.

MISIÓN: TÍTULO EN BOXEO

El boxeador Edgar Berlanga, con récord invicto en 18 peleas con 16 KO, buscará en 2022 su primer título mundial en la división súper mediano.

Berlanga, de 24 años, es una de las grandes promesas del boxeo por su potencial sobre el cuadrilátero al despachar a sus primeros 16 rivales en el primer asalto.

ESCALANDO A LA CIMA DEL TENIS DE MESA

Adriana Díaz, co-abanderada de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, espera seguir escalando posiciones en la clasificación mundial del tenis de mesa.

Díaz es la mejor tenismesista del continente americano, al ubicarse en la posición 17 del mundo.