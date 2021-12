Los retos de Armenia, Georgia y Azerbaiyán en 2022

Vista general del yacimiento de petróleo en Surahani, 15 kilómetros de Bakú (Azerbaiyán) en una imagen de archivo. EFE/Zurab Kurtsikidze

Tiflis, 29 dic (EFE).- Los países del Cáucaso Sur -Armenia, Georgia y Azerbaiyán- viven una serie de transformaciones tras la guerra en Nagorno Karabaj, que cambió el equilibrio de las fuerzas en la región y repercutió en los desafíos que afrontarán los tres Estados en 2022.

Estos son los principales retos que tienen por delante las tras repúblicas caucasianas.

DELIMITACIÓN DE FRONTERAS

El principal asunto pendiente entre Ereván y Bakú es la delimitación y la demarcación de la frontera común que no se produjo tras la caída de la URSS en 1991, puesto que cuando se desmoronaba el imperio soviético las dos repúblicas caucasianas ya estaban luchando por el control de Nagorno Karabaj, una región poblada mayoritariamente por armenios étnicos e integrada en Azerbaiyán.

En noviembre los líderes de los dos países se comprometieron en Moscú a comenzar cuanto antes el proceso de precisión de las fronteras, una tarea urgente, ya que los últimos choques armados dejaron más de 40 muertos, tras los más de 5.600 muertos del año 2020.

TRATADO DE PAZ

Además de la delimitación de las fronteras, Armenia y Azerbaiyán han manifestado su disposición a comenzar las negociaciones sobre la firma de un posible acuerdo de paz entre las dos repúblicas, enfrentadas desde 1988, tres años antes de la disolución de la URSS.

Sin embargo, mientras Bakú insiste en que Armenia debe reconocer su integridad territorial y renunciar a Nagorno Karabaj, Ereván continúa defendiendo el derecho a la autodeterminación de los armenios de esa república autoproclamada y pone como condición para el inicio de las conversaciones, la liberación de todos sus prisioneros de guerra que aún están retenidos por Bakú.

NORMALIZACIÓN DE RELACIONES ENTRE ARMENIA Y TURQUÍA

El próximo año se esperan también las primeras reuniones entre los representantes de Armenia y Turquía para la normalización de las relaciones. De acuerdo con las últimas informaciones, estas conversaciones se llevarán a cabo en Moscú.

Armenios y turcos, que nunca han tenido relaciones diplomáticas, expresaron en 2021 el deseo de comenzar el proceso de normalización de relaciones, un intento que Ereván y Ankara ya emprendieron hace poco más de diez años y que en aquella ocasión fue un sonoro fracaso.

GEORGIA ESPERA LA CUMBRE DE LA OTAN

Georgia buscará en la cumbre de la OTAN en Madrid recibir garantías de su futura entrada en la Alianza Atlántica, una promesa que el país recibió en 2008 en Bucarest. Tiflis, como ocurre también con Ucrania, ve el ingreso como un factor clave para su seguridad en medio de un conflicto con Rusia por su reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas de Abjasia y Osetia del Sur.

EUROPEO DE BALONCESTO EN GEORGIA

Georgia, país que vive una fiebre del baloncesto, será una de las cuatro sedes - junto con Italia, República Checa y Alemania - donde entre el 1 y el 18 de septiembre se disputará el Eurobasket. La selección georgiana, liderada por Tornike Shengelia, no sólo espera dar la talla como organizador, sino también como selección.

FÓRMULA 1 EN BAKÚ

En junio de 2022 el circuito urbano de Bakú volverá a acoger el circo de la Fórmula Uno. El pasado año el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa desde 2017, recayó en el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien se impuso al alemán Sebastian Vettel y el francés Pierre Gasly.

ARMENIA RECIBE EUROVISIÓN JUNIOR

Armenia, a su vez, organizará la próxima edición de Eurovision Junior, tras ganar su concursante Maléna la edición que se celebró este diciembre en París.

La joven cantante, de 14 años, y su canción Qami, qami (Viento, viento) recibieron un total de 224 puntos y dieron a su país la segunda victoria en la competición musical infantil, repitiendo así la hazaña de 2010.

RESTAURAR LAZOS ECONÓMICOS EN CÁUCASO SUR

La reapertura de las comunicaciones de transporte entre Armenia y Azerbaiyán es uno de los puntos clave del acuerdo sobre el alto el fuego firmado por armenios y azerbaiyanos al término del conflicto Nagorno Karabaj.

El pacto prevé la restauración de las vías de transporte que existían entre Armenia y Azerbaiyán en tiempos soviéticos, lo que promete tener un gran impacto para toda la economía regional. En particular, se prevé la recuperación de la conexión ferroviaria entre Armenia y Rusia a través del territorio azerbaiyano, mientras Bakú se conectará por tierra con la República Autónoma de Najicheván por territorio de Armenia.

GEORGIA, SUPERAR LA CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA

Tiflis continuará en 2022 los esfuerzos para superar la crisis económica causada por la pandemia y reanimar el turismo, uno de los sectores económicos más perjudicados por las restricciones. Antes del estallido de la emergencia sanitaria global, el país caucasiano, con 3,7 millones de habitantes, recibía a una media de 9 millones de turistas.

Durante el año que viene Georgia también continuará lidiando con una crisis política que se desató tras el regreso al país del expresidente Mijaíl Saakashvili, quien fue encarcelado por un antiguo caso de abuso de poder y que, además, afronta nuevos juicios en su contra. La oposición del país rechaza las acusaciones contra Saakashvili y demanda en repetidas protestas su liberación inmediata.

EXPORTACIONES DE GAS AZERBAIYANO A EUROPA

En 2022, Azerbaiyán continuará los suministros de gas a Europa a través del gasoducto Trasadriático TAP, el último tramo del Corredor Sur de Gas, que comenzó a bombear hidrocarburo del mar Caspio justo este año. Bakú espera aumentar gradualmente los volúmenes de combustible hasta 10.000 millones de metros cúbicos al año.