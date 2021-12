Los principales retos económicos de Chile en 2022

Dos personas caminan junto a una casa de cambio, en Santiago (Chile) en una imagen de archivo. EFE/ Alberto Valdés

Santiago de Chile, 29 dic (EFE).- Chile despide otro año especialmente convulso con importantes tareas económicas pendientes para el 2022, entre ellas, atajar la creciente inflación, controlar la pandemia y recuperar la senda del crecimiento económico.

RECUPERACIÓN POSPANDÉMICA

Pese a que la pandemia provocó un desplome del PIB chileno del 5,8 % en 2020 -la mayor caída en cuatro décadas-, la recuperación ha sido más rápida de los esperado: el Banco Central pronostica para este año un crecimiento de entre el 11,5 % y 12 % y el 1,5 % y 2,5 % para 2022.

De los casi dos millones de empleos que se perdieron durante los meses más duros de la pandemia, ya se han recuperado más de 1,5 millones, aunque el país mantiene altas tasas de informalidad y el empleo femenino sigue siendo el más castigado. Controlar la pandemia y avanzar en el exitoso proceso de vacunación se antojan imprescindibles para apuntalar la recuperación y no volver a los dañinos encierros.

LUCHAR CONTRA LA INFLACIÓN

La recuperación, sin embargo, está provocando una inédita inflación, que en noviembre alcanzó el 6,7 % interanual, su mayor dato desde diciembre de 2008.

El Banco Central ha decidido combatirla con todas las herramientas a su alcance y el pasado 14 de diciembre pegó un acelerón en el retiro del estimulo monetario, incrementando la tasa de interés referencial del 2,75 % al 4 %, su mayor nivel desde 2014.

EL COBRE, MOTOR DE LA RECUPERACIÓN

El cobre, del que Chile es el mayor productor mundial, ha impulsado gran parte de la recuperación: el metal rojo alcanzó en mayo su precio máximo de 4,86 dólares la libra, superando incluso los registros del "superciclo" del 2011.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) estima que este año cerrará con un valor medio de 4,2 dólares la libra y que el precio caerá a 3,95 dólares en 2022. Mantener los niveles de producción y atender a la creciente demanda internacional es uno de los principales desafíos para que el metal rojo siga siendo el motor de la economía chilena.

FRENAR LA SEQUÍA

El 2021 se despedirá con el triste récord de ser el cuarto año más seco desde que se tienen registros, una situación que es especialmente crítica en la zona central, donde miles de habitantes reciben agua diariamente gracias a camiones aljibes y la temperatura no para de subir: el pasado julio, en pleno invierno, se registraron casi 30 grados.

La sequía, que suma ya 13 años consecutivos, es consecuencia de la crisis climática, pero las organizaciones ecologistas denuncian que el modelo de agua chileno -cuyo origen se remonta a la economía neoliberal instaurada durante la dictadura- la ha agravado. Aumentar las ayudas para los agricultores ganadores, evitar incendios y garantizar el suministro de agua es una tarea pendiente para 2022.

CUIDAR EL PROCESO CONSTITUYENTE

El estallido social de 2019, la mayor crisis en tres décadas, impulsó un proceso constituyente inédito en el mundo, que culminará en 2022 con la convocatoria de un referéndum para ratificar las nuevas Leyes Fundamentales que sustituirán a la actuales, heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y concebidas como el origen de las desigualdades del país.

Gran parte de la población ha depositado sus esperanzas de cambio hacia un modelo más justo en este proceso, de ahí que cuidarlo y propiciar acuerdos amplios que reconozcan la diversidad de Chile es uno de los principales retos.

MIGRACIÓN QUE NO CESA

Ni la pandemia ni las protestas de 2019 han alejado el deseo de migrar a Chile, uno de los países más atractivos dentro de América Latina por su estabilidad política y económica y que desde hace unos meses vive una crisis migratoria sin parangón en su frontera norte.

La ONU calcula que cerca de 500 migrantes venezolanos cruzan diariamente por pasos fronterizos irregulares entre Bolivia y Chile, una zona andina a más de 3.600 metros de altura con temperaturas extremas y donde han muerto al menos 21 personas este año. Atajar esta crisis humanitaria será uno de los grandes desafíos del presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric. EFE

