Los diez retos para Estados Unidos en 2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una fotografía de archivo. EFE/Jim Lo Scalzo

Washington, 29 dic (EFE).- Estados Unidos se prepara para recibir 2022 como el país con más contagios y muertes a causa de la pandemia y se enfrenta a difíciles retos como el de frenar una inflación no vista en décadas o lograr los consensos necesarios para aprobar grandes planes sociales y económicos, sin olvidar las elecciones de medio mandato.

Éstos son diez de los retos que encara el próximo año la primera potencia mundial:

CONTENER LA PANDEMIA

Estados Unidos sigue siendo el país con más víctimas por la pandemia y encara un inicio de año difícil con la rápida propagación de la variante ómicron, que ha encendido las alarmas del Gobierno de Joe Biden.

El Gobierno estadounidense ya ha anunciado la movilización de recursos para proveer al país con más pruebas, vacunas y equipos de protección, y ha sido de los primeros en reducir el periodo de cuarentena ante esta nueva variante tan contagiosa pero también más leve.

LA INFLACIÓN ENSOMBRECE LA RECUPERACIÓN

El aumento de la inflación, que ha alcanzado niveles de 1982, ha ensombrecido la recuperación de la economía y se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes para Biden, cuya imagen ya empieza a sentir el descontento ciudadano.

La fuerte demanda, los cuellos de botella en la cadena global de suministro y la escasez de mano de obra se cuentan entre las causas a las que se atribuye la inflación, un problema que la Reserva Federal afronta de momento con la retirada de los estímulos -la compra de deuda- mientras decide si sube en un futuro próximo los tipos de interés para ayudar a contener los precios.

PLAN SOCIAL AL SENADO

El ambicioso paquete de gasto social de Biden, de 1,75 billones de dólares, pasará a comienzos de 2022 al Senado, donde aún no cuenta con el apoyo requerido después de que el senador demócrata Joe Manchin dijera que votará en contra de la iniciativa, en una Cámara Alta dividida al 50 % entre demócratas y republicanos.

El plan de Biden, aprobado por la Cámara Baja en noviembre, representa una histórica ampliación del gasto público, especialmente en los campos de la salud, la pobreza infantil y la lucha contra el cambio climático.

MIGRACIÓN, CAMINO DE ALTIBAJOS

Se espera que en 2022 haya nuevos intentos de sacar adelante la tan esperada reforma migratoria, tras un 2021 marcado por el rechazo en el Congreso a aprobar una vía que permita legalizar a millones de indocumentados y por la llegada sin precedentes -y pese al cierre de fronteras- de miles de inmigrantes que intentaban ingresar al país a través de México.

Otro de los retos será la aplicación del polémico programa "Quédate en México", que este Gobierno debió reanudar el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden judicial que le obligó a revertir su decisión de derogarlo.

VIOLENCIA ARMADA, UNA HERIDA ABIERTA

Es difícil vaticinar si habrá algún avance en 2022 para frenar la espiral de violencia con armas en Estados Unidos. El año que acaba está a punto de convertirse en el más violento en las estadísticas recientes de muertes causadas con armas, con más 20.400 fallecidos, 23.800 suicidios y 39.900 heridos, sin que por ahora se vislumbren alternativas para frenar la posesión de armas en el país.

Según cifras de Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia con armas de fuego en EE.UU., sólo este año han tenido lugar unos 686 tiroteos masivos. Sin embargo, las leyes para controlar la venta se siguen estrellando con los defensores de la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a poseer y portar armamento.

CONTENER A RUSIA Y A CHINA

Si 2021 fue el año para confirmar las palabras de Biden de que "Estados Unidos ha vuelto" a la escena internacional, 2022 será clave en la nueva dinámica de las relaciones de Washington con China y Rusia, marcadas por pugnas económicas, geopolíticas e ideológicas.

Una de las medidas que inaugurará la relación con China el próximo año será el boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, a los que no acudirá ningún representante diplomático de Washington como protesta por los abusos de derechos humanos del gigante asiático. Para la Casa Blanca, 2022 arranca con Ucrania entre sus preocupaciones, ante la posibilidad de que Rusia decida incursionar en territorio ucraniano.

ELECCIONES, LA PRUEBA

Con un Senado dividido y una mayoría demócrata en la Cámara Baja, las elecciones de medio término de noviembre se presentan como una prueba de fuego para los demócratas y un indicador de la opinión pública, tanto que el expresidente Donald Trump (2017-2021) ha supeditado su candidatura a la Casa Blanca en 2024 a ese proceso.

La gestión de Biden también estará a prueba, pues si su partido pierde el control del Congreso deberá afrontar un camino empinado para sacar adelante sus propuestas.

LATINOAMÉRICA, DIPLOMACIA DE SOBRESALTOS

Latinoamérica y el Caribe seguirán atrayendo la atención de Washington, bien por elecciones cuestionadas, intentos de golpes de Estado o el impacto de la crisis climática en las frágiles economías de la región.

La agenda es amplia y puede ir desde sanciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela a los planes para frenar la inmigración irregular desde Centroamérica o la atención a la compleja situación en Haití.

RACISMO, UN DOLOR LATENTE

Si bien la imagen de George Floyd agonizante bajo la rodilla de un policía blanco fue el detonante en 2020 de una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial inédita en la historia reciente de EE.UU., aún se conocen casos similares que recuerdan que las heridas raciales permanecen latentes.

El año 2022 llegará después de otro caso, esta vez protagonizado por Kim Potter, una policía hallada culpable de dos cargos después de que en abril mató al joven negro Daunte Wright con su pistola, presuntamente al confundirla con su arma de electrochoque o táser.

CINES AÚN CON SILLAS VACÍAS

Y aunque la pandemia no logró frenar los estrenos en 2021, el reto de la industria para 2022 será volver a llenar las salas de cine, que en los últimos dos años han batallado con las pálidas cifras de las taquillas.

Por ahora, ómicron ha vuelto a desinflar las expectativas y las recaudaciones durante el arranque del mes de diciembre fueron una de las más bajas para los cines estadounidenses de los últimos meses.

Laura Barros