Los diez retos de Perú para el 2022

Simpatizantes del presidente peruano, Pedro Castillo, se manifiestan en contra de la moción de vacancia en Lima (Perú). EFE/ Str/Archivo

Lima, 29 dic (EFE).- El principal reto de Perú para el año 2022 será encontrar la estabilidad política y una senda para la gobernabilidad sin sobresaltos, ingredientes ambos que faltan en el país desde hace ya varios años y que, lamentablemente, no parece que vayan a encontrarse al menos en el corto o mediano plazo.

1.- CIMENTAR UNA GOBERNABILIDAD

Perú cuenta con un presidente, Pedro Castillo, al que gran parte de la oposición no reconoce como legítimo y con un Congreso ampliamente desprestigiado y dominado por fuerzas enemigas del Ejecutivo y abocadas, cuanto menos, a no facilitar la labor del Gobierno.

Ambas fuerzas deberán encontrar puntos en común para conducir al país por la senda democrática y del equilibrio de poderes, debilitadas por su impericia política, inexperiencia, obsesiones y dogmas y agendas particulares ajenas al interés público.

La tarea es monumental en este campo.

2.- CULMINAR LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

La vacunación contra la covid-19 ha sido una de las pocas historias de éxito peruanas en 2021, operación dirigida primero bajo el Gobierno del interino presidente Francisco Sagasti y a partir de julio, por Castillo.

Los pasos de gigante dados en la cobertura (más del 64 % de la población vacunada al cierre del año, y el 10 % ya con una tercera dosis) deben seguir adelante sin interrupciones para proteger a un país que ve con pavor el avance de la variante ómicron.

3.- RETORNAR A LAS CLASES PRESENCIALES

Pase lo que pase, los niños peruanos deben volver a las aulas en 2022, a las que no han acudido desde diciembre de 2019.

Perú es el país de toda la región más retrasado en la incorporación a las aulas, donde apenas ha habido siquiera intentos para impulsar la semipresencialidad. Solo para marzo de 2022 se espera que las escuelas en ciudades funciones cuatro horas al día como máximo.

4.- ANIMAR LA INVERSIÓN PRIVADA

Perú necesita inversión privada para crecer, pero existen entre los empresarios serias dudas sobre las políticas que el Ejecutivo de Castillo pueda impulsar en ese sentido. El Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) augura un estancamiento en 2022, luego de que en 2021 creciese 34 % respecto a 2020 (-16 %).

Pedro Francke, ministro de Economía, es el responsable de tranquilizar y aclarar a los inversores que Perú es un país estable y bueno para invertir, una labor que está cumpliendo con éxito pese a algunos exabruptos que periódicamente salen del Ejecutivo.

5.- FRENAR LA INFLACIÓN

Un desafío global, que en Perú se ha visto también como un problema político .

El alza de los precios, que superará en 2021 el 6,5%, una cifra no vista en décadas, afecta los bolsillos de los peruanos y de mantenerse puede afectar gravemente la ya compleja situación política y económica del país.

Este problema se suma al del hundimiento del tipo de cambio, fruto de las tensión que vive el país y que afecta particularmente a las clases medias y altas, con su enorme influencia política y social.

6.- EL GAS Y EL COBRE

Las riquezas naturales de Perú, vitales para el devenir del país, estarán en plena discusión en 2022.

Camisea, el mayor yacimiento de gas del continente, negocia con el Ejecutivo bajo amenazas de expropiación para ver si puede compartir mejor con el país los grandes beneficios de su explotación.

Y las minas están una serie inédita de protestas sociales que han llevado al cierre patronal de varias, entre ellas Las Bambas, responsable de la producción del 2 % del cobre mundial.

Perú necesita ingresar más por la explotación de sus recursos y mejorar así los servicios de la ciudadanía, pero también debe atraer inversores y facilitar el comercio global, sin olvidar la preservación del medio ambiente. Todo esto está en juego y llegar a un equilibrio será una complicada tarea.

7.- JUZGAR A PROTAGONISTAS DEL CASO ODEBRECHT

Cinco años después de que el mundo conociera los extremos de corrupción desatados por la contructora brasileña Odebrecht en toda América Latina, en 2022 deberán verse en Perú las primeras consecuencias legales del escándalo.

En el año que entra Perú verá al expresidente Alejandro Toledo casi con toda seguridad extraditado desde los EE.UU. para ser juzgado; Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia afrontarán ya formalmente un juicio oral; y Keiko Fujimori deberá conocer si también se abre un proceso en su contra, lo que parece muy probable.

8.- CLASIFICAR AL MUNDIAL

Perú sueña con clasificar al Mundial de Catar 2022, y por primera vez desde que comenzó la eliminatoria, parece en posición de lograrlo.

Una campaña repleta de altibajos comenzó a revertirse en las últimas fechas de la campaña y ahora el equipo de Ricardo Gareca depende de sí mismo para repetir el éxito alcanzado con la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

9.- ALCANZAR LOS OCTAVOS DE LA LIBERTADORES

Hace ya nueve años que ningún club peruano pasa de la fase de grupos en la copa Libertadores. El último en lograrlo fue Real Garcilaso (ahora Cusco) en 2013.

El flojo perfil internacional de los clubes peruanos no se condice con la mayor presencia global de su equipo nacional, semifinalista de la Copa América en 2021 y finalista en 2019.

La estadística no ayuda: el flamante ganador del torneo local, Alianza Lima, quedó último de su grupo en las ediciones de 2012, 2018, 2019 y 2020, las últimas en las que participó, y sólo pudo lograr entonces una victoria en 24 partidos.

10.- REACTIVAR EL FÚTBOL DE MENORES

Las competencias de menores del fútbol peruano llevan sin hacerse desde 2019, dos años vitales para la formación de nuevos jugadores que han generado la alarma de las autoridades del balompié y hasta del entrenador del equipo absoluto, Ricardo Gareca.

Establecer protocolos para entrenamientos y torneos, y aplicarlos, es un desafío primordial para el deporte peruano que arriesga perder a una camada entera de jugadores sub-18 que no han tenido tiempo de mostrarse en el campo ni de aprender habilidades básicas para abordar con garantías su paso al fútbol profesional.

Álvaro Mellizo