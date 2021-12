Los diez retos de los países bálticos en 2022

Ingrida Simonyte. EFE/EPA/VALDA KALNINA/Archivo

Riga, 29 dic (EFE).- La presión migratoria en sus fronteras con Bielorrusia, el desafío de desconectar su red eléctrica de la rusa de modo definitivo y las elecciones en Letonia son algunos de los retos que los países bálticos afrontan en 2022.

LA PRESIÓN FRONTERIZA EN LITUANIA Y SUS RELACIONES CON CHINA

La primera ministra lituana, Ingrida Simonyte, seguirá afrontando la presión de los cruces irregulares de la frontera con Bielorrusia y las acusaciones de otros partidos de su coalición gubernamental en relación con el incumplimiento de las sanciones ordenadas por Estados unidos contra ese país.

El Gobierno de Lituania se enfrentará también a un conflicto con China después de que Vilna abrió una oficina de representación para Taiwán y Pekín amenazara con impedir la entrada de cualquier importación que tenga contenido procedente de territorio lituano.

LA INFLACIÓN PRESIONA A LAS TRES REPÚBLICAS BÁLTICAS

Lituania alcanzó en noviembre la mayor inflación de la eurozona y en el conjunto de los bálticos, con un incremento del 9,3 %, mientras que el índice fue en ese mes del 8,6 % en Estonia y del 7,5 % en Letonia.

La mayor presión procede de los aumentos en vivienda, transporte, alimentos, bienes culturales y recreativos, bebidas alcohólicas, tabaco y sanidad, entre otros ámbitos, de modo que para las repúblicas bálticas en 2022 el reto es el de evitar una espiral de precios y su impacto en los salarios.

LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA Y LA DESCONEXIÓN DE RUSIA

La subida de precios del gas y la electricidad afectó a la inflación en 2021 y en 2022 continuará su impacto, con consecuencias ya previstas en el gasto doméstico y el coste de la producción industrial.

Mientras que Letonia tiene considerables recursos hidroeléctricos, tiene que desarrollar su potencia eólica en un proyecto conjunto con Estonia en el Golfo de Riga y Estonia continuará su esfuerzo para desvincularse de la explotación de los esquistos bituminosos. Los tres países avanzarán hacia la desconexión total y la desincronización de sus redes eléctricas de la de Rusia en 2025.

ELECIONES EN LETONIA CON LA VISTA PUESTA EN LOS POPULISTAS

El primer ministro letón, Krisjanis Karins, de origen estadounidense, será el único líder báltico que se enfrente a un proceso electoral, en octubre próximo. Aunque su partido centrista encabeza las encuestas para los comicios parlamentarios, tendrá que medirse con los movimientos populistas.

Estos se verán beneficiados por la fatiga causada por la pandemia y el apoyo de los negacionistas antivacunas, que podrían sumar votos como ya hicieron en anteriores consultas en 2018.

¿PODRÁ MANTENER SU POPULARIDAD LA PRIMERA MINISTRA ESTONIA?

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, del Partido Reformista y que accedió al poder tras la dimisión del líder del Partido de Centro, Juri Ratas, deberá enfrentarse al desafío de mantener su popularidad en 2022 para acceder en buena posición a los comicios nacionales de 2023.

En noviembre su partido cayó a la tercera posición aunque recuperó terreno a final de año y ahora está por delante de los ultraderechistas del EKRE y del Partido de Centro.

LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA "RAIL BÁLTICA"

En 2022 comenzará la fase de construcción del proyecto Rail Báltica, el multimillonario plan de infraestructura ferroviaria que unirá los tres países bálticos con trenes de alta velocidad de pasajeros y de mercancías.

Dados los problemas de gestión y de cumplimiento de calendario registrados hasta ahora, está por ver si se podrán repetir tanto en 2022 como en los años sucesivos antes de la entrada en servicio de la infraestructura.

EX PRIMER MINISTRO Y EMPRESARIO LETÓN ENFRENTA PENAS DE PRISIÓN

El ex primer ministro y empresario letón Andris Skele podría ser sentenciado a hasta tres años de cárcel y la confiscación de sus propiedades al final de un proceso por fraude y blanqueo de dinero que está previsto concluya durante la primera mitad de 2022.

También está acusado el anterior ministro de Transportes, Ainars Slesers, que será candidato a las generales en 2022. Los cargos contra ambos expolíticos y empresarios están vinculados al lanzamiento de la televisión digital a principios de los años 2000.

LOS JUGADORES DE HÓCKEY LETONES NO ESTARÁN EN PEKÍN

La pandemia obligó a la Liga Nacional de Hóckey letona (NHL) a decidir no enviar a ninguno de sus jugadores a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

La ausencia de jugadores como Elvis Merzļikins, Rudolfs Balcers, Teodors Bļugers y Zemgus Girgensons disminuye sensiblemente las expectativas del equipo olímpico letón en la cita olímpica.

SILDARU, LA ESPERANZA DEL ESQUÍ ESTONIO EN LOS JUEGOS DE INVIERNO

A pesar del "boicot diplomático" a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 los estonios tienen puestas sus esperanzas en una deportista: Kelly Sildaru.

La esquiadora acrobática de 19 años es la apuesta del equipo olímpico estonio, sobre todo después de los éxitos consechados en eventos deportivos celebrados en Estados Unidos y en otros países antes de la cita en Pekín.

LITUANIA CONFÍA EN PATINADORES BINACIONALES PARA LOS JJOO

La pareja de patinadores Saulius Ambrulevičius y Allison Reed es la apuesta binacional (lituano-estadounidense) que la república de Lituania envía a los Juegos Olímpicos de Invierno con el objetivo de alcanzar medalla.