Los diez retos de Israel y Palestina en 2022

Una tienda cerrada en Tel Aviv, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Jerusalén, 29 dic (EFE).- Tras un 2021 marcado por un importante conflicto armado con las milicias palestinas de Gaza y por los vaivenes políticos, el principal reto de 2022 para Israel es, además de la lucha contra la pandemia, consolidar la recuperación económica y la estabilidad; mientras que los palestinos seguirán acusando la falta de liderazgo interno.

FRÁGIL TREGUA EN GAZA

La escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza en mayo de este año se cerró con un alto el fuego gestionado por Egipto y mediadores internacionales pero sin una tregua prolongada que garantice cierta paz en la zona.

Si bien desde entonces no se han registrado importantes rondas de hostilidades, la situación aún es volátil y la amenaza de un nuevo conflicto está latente, algo que preocupa sobre todo a los civiles a uno y otro lado de la frontera.

UN GOBIERNO INESTABLE

Con el fin de destronar a Benjamín Netanyahu tras 12 años como primer ministro, la oposición israelí, con el ultranacionalista Naftali Benet y el centrista Yair Lapid a la cabeza, conformó en junio de este año el Gobierno más diverso en la historia del país, que para sorpresa de muchos sigue en pie seis meses después a pesar de enfrentarse a múltiples desafíos.

El principal reto de cara al 2022 será mantenerse unidos a pesar de sus profundas diferencias ideológicas y resistir los embates de Netanyahu, ahora líder de la oposición dispuesto a retomar el mando de Israel.

UN LIDERAZGO AMENAZADO

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, enfrentó en 2021 las mayores manifestaciones pidiendo su dimisión en años, algo que, de repetirse, podría poner en jaque su liderazgo en 2022 entre una población palestina cansada de la corrupción y el clientelismo en el seno de la ANP.

El fortalecimiento del movimiento islamista Hamás en Cisjordania ocupada, donde gobierna la ANP, y el deterioro de la salud de Abás, de 86 años, se suman a la lista de factores que amenazan su continuidad, sin que haya un relevo claro para pilotar su partido Fatah, ni la ANP.

CRECIENTE TENSIÓN CON IRÁN

Mientras las negociaciones internacionales para reflotar el acuerdo nuclear con Irán continúan sin éxito, Israel intensifica diariamente su retórica bélica y su amenaza de llevar a cabo un ataque que impida a Teherán hacerse con armamento nuclear.

Esta tensión se convirtió este año en un punto de desacuerdo entre el Gobierno israelí y el estadounidense, sobre tras el triunfo de Joe Biden, con quien no tienen tan buen vínculo como con el ex presidente Donald Trump.

MANTENER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Israel cerrará 2021 con un crecimiento previsto del 7 %, después de que su economía se ralentizara en 2020 y en el primer trimestre de 2021. La rápida y exitosa campaña de vacunación, y una economía basada cada vez más en la alta tecnología y menos en el sector servicios, han hecho que el país resista a rebrotes, confinamientos y cierres de fronteras por la pandemia.

El reto para 2022 será mantener ese crecimiento sostenido, proyectado en un 6,3 %, cuando la quinta ola de la pandemia y la expansión de la variante ómicron amenazan con marcar el inicio del año.

POBREZA Y DESIGUALDAD

El "milagro económico" israelí, cuyo principal síntoma es que el shékel -la moneda local- está en máximos de dos décadas, ha dejado a amplios sectores de la población al margen, con importantes bolsas de pobreza sobre todo entre comunidades árabes y judías ultraortodoxas.

En un país con 9,3 millones de habitantes, se estima que 2,5 millones viven bajo el umbral de la pobreza, según la ONG Latet. Durante el curso de la pandemia, el número de hogares de clase media pasó de representar el 58 % en 2019 al 48 % en 2021. El reto de Israel es lograr una mejor distribución de la riqueza para que más familias salgan de la pobreza y entren en una clase media en retroceso.

EXPRIMIR AÚN MÁS LOS ACUERDOS DE ABRAHAM

La firma de los Acuerdos de Abraham en 2020 fue un giro político y diplomático importante para la región, pero el ámbito donde hasta ahora más se han desarrollado es en el económico. En 2021, el comercio de Israel con países árabes creció alrededor de un 240%, aunque todavía queda mucho margen para ampliar los vínculos comerciales y de inversión.

Emiratos Árabes Unidos es el firmante con el que más se ha explotado el filón económico de los acuerdos. El comercio bilateral ya supera los 1.000 millones de dólares desde que se firmaran los pactos en septiembre de 2020 y se estima que en 2022 se superen los 2.000 millones de dólares; a la espera de que los vínculos de Israel con Baréin y Marruecos continúen su expansión también en lo económico el próximo año.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS JUDÍOS

En 2022 se llevará a cabo la vigésimoprimera edición de los Juegos Macabeos, el acontecimiento multideportivo judío e internacional que reúne cada cuatro años en Israel a miles de atletas judíos de todo el mundo.

En esta ocasión Israel enfrentará el reto no solo de organizar este megaevento en el marco de la pandemia sino también el de facilitar la llegada de los atletas al país, algo que parece difícil considerando las estrictas restricciones al ingreso de extranjeros que ha implementado desde principios de 2020.

CAMPEONATO EUROPEO DE ATLETISMO SUB-18

Israel albergará en julio de 2022 el Campeonato Europeo de Atletismo Sub-18, en lo que representa la primera competencia internacional de atletismo de esta magnitud en celebrarse en el Estado judío.

Entre los retos que se le presentarán a Israel aparecen la eficiente organización de semejante competencia en tiempos de pandemia y el aprovechar esta oportunidad para mejorar su imagen internacional, como suele hacer con cada evento importante que alberga.

JUEGOS DE INVIERNO EN CHINA, ¿BOICOT?

Uno de los retos que se le presentarán a Israel en 2022 es la decisión de boicotear o no los Juegos de Invierno de Beijing, algo que ya anunciaron algunos de sus principales aliados, incluido Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado indicios de que vayan a sumarse al boicot diplomático contra esta cita deportiva, pero el vínculo de Israel con China ha generado en 2021 una creciente tensión con Washington, algo que podría inclinar la balanza.