Los diez retos de Francia en 2022

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL/Archivo

París, 29 dic (EFE).- Las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, con sus implicaciones en asuntos clave como la reforma de las pensiones o el impulso a la energía nuclear, centran el interés informativo de Francia en 2022, aunque el fútbol (mundial, Mbappé) también será un gran protagonista.

ELECCIONES EN PANDEMIA Y CON MAS VIOLENCIA

Francia celebra elecciones presidenciales en abril y a la Asamblea Nacional en junio, ambas a dos vueltas. Las municipales de 2020 y las regionales de 2021 arrojaron niveles récord de abstención.

En plena epidemia de contagios por la variante ómicron, varios analistas se plantean si podrá haber mítines electorales para las presidenciales, mientras el clima político es cada vez más virulento: en los últimos meses se han multiplicado los episodios de agresiones y amenazas por parte de ultraderechistas y antivacunas contra cargos electos, candidatos y rivales políticos.

LA IZQUIERDA FRANCESA Y SU FUTURO

No menos de siete políticos de izquierda y ecologistas aspiran a la presidencia en las elecciones de 2022 -y una octava podría sumarse en enero-.

Esta división garantiza, por ahora, que ninguno de ellos llegará a la segunda vuelta del 14 de abril. Los llamamientos a una candidatura unitaria de la aspirante socialista, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, no tienen respuesta por ahora. El futuro inmediato de la izquierda francesa está en el aire.

LA LUCHA CONTRA EL YIHADISMO EN EL SAHEL

Francia, el país europeo más afectado por los atentados yihadistas, continuará el proceso de reducción de su operación militar Barkhane, que desde 2013 combate a los grupos islamistas en la región del Sahel, sobre todo en Mali.

Sin embargo, el despliegue en Mali de mercenarios rusos de la empresa Wagner, a la que se vincula con el Kremlin, podría interferir con la presencia del contingente francés en ese país, donde también está destacada una pequeña fuerza europea, Takuba.

LA VACUNA FRANCESA

Ni la multinacional Sanofi ni el Instituto Pasteur (un faro de la investigación médica desde 1885) han logrado desarrollar una vacuna propia contra la covid 19, lo que ha supuesto un duro golpe para el prestigio de la ciencia francesa.

El año 2022 podría ver finalmente una vacuna francesa en el mercado, pero muy posiblemente la primera en ser autorizada en Europa será la del laboratorio franco-austríaco Valneva.

ECONOMÍA

REFORMA DE LAS PENSIONES

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha comprometido a acometer la aplazada reforma de las pensiones si resulta reelegido en abril, un proyecto que tiene amplias repercusiones políticas y sociales.

Su objetivo es consolidar los 42 regímenes actuales en tres: asalariados, autónomos y funcionarios. Además, Macron insiste en la necesidad de garantizar el equilibrio financiero, para lo cual habrá que retrasar la edad de jubilación. Habrá fuerte oposición política y sindical.

LA REEMERGENCIA DE LA ENERGIA NUCLEAR

Francia produce alrededor del 70 % de su electricidad con los 56 reactores nucleares que están en servicio y, de cara a la transición energética por el cambio climático, tanto Macron como los otros candidatos de la derecha y la extrema derecha apoyan construir más reactores frente a la oposición de la izquierda.

Pero esa estrategia debe aclarar cómo levantar nuevas centrales a un coste competitivo. El reactor EPR que desde 2007 se construye en Flamanville (Normandía) acumula enormes retrasos y sus costes iniciales se han más que triplicado hasta los 19.100 millones de euros.

REINDUSTRIALIZACION E INDEPENDENCIA ESTRATEGICA

El gran problema macroeconómico de Francia es un déficit exterior que este año podría alcanzar los 95.000 millones de euros, el 3,8 % del PIB. El Gobierno reconoce que se debe en buena parte a la desindustrialización del país en el último cuarto de siglo, con empresas que se han deslocalizado en países con mano de obra más barata.

La respuesta del Ejecutivo es un programa de inversiones con una inyección de 30.000 millones de euros de dinero público en tecnologías innovadoras como el hidrógeno verde, las baterías eléctricas o los semiconductores, para reindustrializar el país y asegurar su independencia en sectores estratégicos.

DEPORTES

FRANCIA DEFIENDE EN CATAR SU CORONA DE RUSIA

La musculosa Francia de Didier Deschamps buscará revalidar el título en el mundial de fútbol de Catar, tras su éxito en Rusia 2018. La historia no estará de su lado, al menos en el siglo XXI. Las selecciones que defienden su corona han hecho tradicionalmente torneos decepcionantes (Brasil en 2006, Italia en 2010, España en 2014 o Alemania en 2018).

¿Le bastará a Francia tirar de su imponente físico y de la genialidad de su tridente de ataque formado por Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Karim Benzema para contradecir a la historia?

MBAPPE, ¿DEL PARQUE DE LOS PRINCIPES AL BERNABEU?

Es la otra gran cuestión de 2022 en el planeta fútbol. Después del suspense vivido hasta el último minuto en agosto de 2021, cuando el Real Madrid revisó al alza su oferta al PSG hasta rondar los 200 millones de euros.

El PSG no cedió, ya que apuesta por intentar convencer al jugador para que renueve su contrato más allá de junio de 2022. De momento, Mbappé ha mostrado su compromiso con el PSG (15 goles y otras tantas asistencias), pero el sorteo de Champions le ha impuesto otro reto extra: enfrentarse en los octavos de final de febrero y marzo al Real Madrid.

POGACAR, ¿UN NUEVO CANIBAL EN EL TOUR?

El legendario ciclista belga Eddy Merckx fue el terror de las carreteras en los años 60 y 70. Apodado "el Caníbal", pulverizó récords, uno detrás de otro, entre los que destacan cinco Tours de Francia (1969, 1970, 1971, 1972 y 1974). El esloveno Tadej Pogacar intentará seguir su estela este 2022.

Pogacar ya ha ganado dos "grandes boucles", las de 2020 y 2021 y ha sido el más precoz en lograrlo, ya que lo hizo con 22 años. A este ritmo, el registro de Merckx parece a tiro. EFE

rcf-ac-atc/psh