Los cinco retos económicos de Argentina en 2022

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- Argentina tiene el desafío mayúsculo de llegar cuanto antes a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar su millonaria deuda, pacto del que en gran medida dependerá el país para consolidar su recuperación económica y resolver fuertes desequilibrios, como la elevada inflación.

ACUERDO CON EL FMI

Uno de los objetivos inmediatos del Gobierno argentino es alcanzar un acuerdo con el FMI antes de marzo, cuando empiezan operar fuentes vencimientos con el organismo, que en 2022 ascienden a 19.020 millones de dólares, una suma que el país no está en condiciones de pagar.

Un acuerdo de refinanciación dará oxígeno al país para consolidar su proceso de recuperación y certidumbre a inversores y empresas, pero, de no concretarse un pacto o demorarse su firma, se abriría un panorama muy sombrío para la economía argentina.

CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN

Tras la severa recesión de 2018-2020, Argentina experimentó una recuperación de su PIB cercana al 10 % en 2021 y su desafío de cara a 2022 es mantener la dinámica de crecimiento.

La consolidación de este proceso no sólo dependerá de un acuerdo con el FMI y de una mejora en la situación epidemiológica, sino de factores políticos que aseguren un clima de estabilidad, incentivos a la inversión y, particularmente, de señales concretas orientadas a resolver los serios desequilibrios del país en materia fiscal, cambiaria e inflacionaria.

MODERAR LA ELEVADA INFLACIÓN

La elevada inflación es, sin duda, uno de los mayores desafíos para la política económica del Gobierno de Argentina, donde, salvo contados años, en las últimas dos décadas se han registrado índices de inflación anual mayores a dos dígitos.

El país cierra 2021 con una inflación acumulada cercana al 51 % y para 2022 el Gobierno proyecta una moderación, al 33 %, pero los expertos privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas pronostican que los precios crecerán el próximo año el 52,1 %.

BAJAR LA POBREZA Y CREAR EMPLEO FORMAL

La recesión, el golpe económico que ha supuesto la pandemia y la elevada inflación han hecho mella en las condiciones sociales en Argentina, donde cuatro de cada diez habitantes son pobres y el 10 % es indigente.

Argentina también tiene el reto en 2022 de no sólo seguir bajando la actual tasa de desempleo (8,2 %) sino de, además mejorar las condiciones del mercado laboral, donde han crecido el trabajo informal y por cuenta propia.

RESPONDER A LA "TERCERA OLA" EN PLENA TEMPORADA TURÍSTICA

El acelerado crecimiento de los contagios de la covid-19 en las últimas semanas coloca a Argentina ante el desafío de responder a la "tercera ola" de casos en pleno verano estival, temporada a la que apostaba para una fuerte reactivación de la actividad turística.

La situación pone a las autoridades otra vez ante el dilema de optar entre nuevas restricciones o los estímulos al consumo, mientras el país se prepara para acelerar la aplicación de dosis de refuerzo en una población que en un 70 % ya ha recibido dos dosis de vacunas contra la covid-19.