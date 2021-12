Los 10 retos de Bélgica para el 2022

Una tienda en Bruselas, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JULIEN WARNAND

Bruselas, 29 dic (EFE).- Bélgica iniciará 2022 con el desafío de lograr mayor respaldo a las medidas contra el coronavirus y extender la tasa de vacunación, que se ha estancado especialmente en la región de Bruselas, entre otros retos como los planes para salir de la energía nuclear o recuperar las zonas del país inundadas el pasado verano.

COHERENCIA ANTE COVID

El primer ministro, Alexander De Croo, comenzará el año haciendo frente a las críticas por las últimas medidas para combatir la expansión de la cuarta ola de coronavirus y la variante ómicron en el país, consideradas como insignificantes si no “absurdas” por importantes virólogos que asesoran a las autoridades en la lucha contra la pandemia.

Tras la cólera del sector de la cultura por verse obligado a cerrar en diciembre, De Croo ya ha anunciado que en enero será el momento de revisar la situación y las decisiones tomadas.

VACUNACIÓN

Bélgica sigue manteniendo del reto de convencer a los indecisos o negacionistas de que se pongan la vacuna contra la covid-19, especialmente en la región de Bruselas, donde solo el 59 % de los habitantes tiene la pauta completa, mientras que el porcentaje en todo el país asciende al 76 %.

Por lo que respecta a las dosis de refuerzo, ya las tiene un 35 % de la población.

COALICIÓN DE GOBIERNO

El liberal flamenco Alexander De Croo dirige desde octubre de 2020 un gobierno de coalición con siete formaciones de cuatro familias políticas: socialistas, liberales y ecologistas, tanto flamencos como francófonos, además de los democristianos flamencos.

De Croo deberá continuar adoptando compromisos equilibrados para garantizar la continuidad de la coalición, que ya ha mostrado algunas fisuras en lo que respeta a la toma de decisiones frente a la pandemia.

LÍMITE A LAS EMISIONES

Bruselas continuará en 2022 los esfuerzos iniciados en 2018 por mejorar la calidad del aire y el 1 de enero entrarán en vigor nuevas restricciones a vehículos contaminantes, esta vez los que funcionan con diésel de norma Euro4, que si circulan por los 19 distritos de la capital deberán abonar una multa de 350 euros.

PRESUPUESTO

La secretaria de Estado belga de Presupuesto, Eva De Bleeker, ya ha advertido de que uno de los principales retos para 2022 será el déficit presupuestario de 16,6 millones de euros, un 3,2 % del PIB, mientras que el Estado quiere seguir invirtiendo en la lucha contra el coronavirus y el apoyo a los ciudadanos y empresas afectados por la crisis.

RECUPERACIÓN DE INUNDACIONES HISTÓRICAS

Las inundaciones sin precedentes que anegaron multitud de municipios en la región de Valonia el pasado julio todavía dejan sentir sus efectos y 2022 deberá servir para consolidar su camino hacia la recuperación, en la que todavía se deberá dar alojamiento a miles de personas que perdieron sus hogares y gestionar decenas de miles de toneladas de residuos.

ENERGÍA NUCLEAR

Bélgica seguirá el año próximo tratando de encarrilar la decisión de cerrar las centrales nucleares para 2025, para lo que en diciembre anunció una estrategia que contempla, por el momento, la posibilidad de recurrir a la energía atómica -que actualmente representa el 50 % del mis energético del país- si peligra la seguridad del suministro.

PEKÍN 2022

Bélgica tendrá que decidir si envía representación de autoridades a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero de 2022 en Pekín, después de que el primer ministro, Alexander de Croo, declarase a finales de 2021 en el Parlamento que "el Gobierno federal no tiene intención de enviar ninguna representación".

Varios países, como Estados Unidos, Canadá, Australia o el Reino Unido, han anunciado que enviarán deportistas pero no autoridades, al considerar que el Gobierno chino comete abusos de derechos humanos en la región de Xingjiang, a lo que Pekín ha respondido que quienes se unan al boicot diplomático "tendrán que pagar un precio por ello".

RECUPERACIONES

Dos de los ídolos deportivos de Bélgica, el ciclista Remco Evenepoel, del Deceuninck-Quick Step, y el capitán de la selección y atacante del Real Madrid, Eden Hazard, han salido a trompicones de sus lesiones en el 2021 y el 2022 debería ser el año en el que confirmen su buen estado de forma.

Evenepoel deberá confirmar su progresión hacia el primer nivel, probablemente en el Giro y en la Vuelta, mientras que Hazard parte con el reto de convertirse en un futbolista importante en el Real Madrid y culminar la temporada con un buen resultado con Bélgica en el Mundial de Catar.

FÚTBOL

Tras haber hecho bronce en Rusia en 2018, la "generación de oro" del fútbol belga, alrededor ya de la treintena, disputará en Catar el último Mundial en que, por edad y calidad, la quinta de Hazard, De Bruyne, Courtois, Lukaku o Carrasco que dirige Roberto Martínez parte como una de las favoritas para hacerse con el título.