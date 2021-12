LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 29 de diciembre de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

————————————————————————-

Aumenta cancelación de vuelos en EEUU al propagarse ómicron

Biden y Putin dialogarán en medio de tensiones políticas

Argentina bate récord por COVID y cambia medidas

Rescatan una cría de puma albino en Colombia

Perú cierra playas en año nuevo para frenar contagios COVID

Colombia advierte nuevo pico de contagios por ómicron

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

ONU-GEN CORONAVIRUS-OMS

BERLÍN - La OMS informa que los casos mundiales de COVID aumentaron un 11% la semana pasada. Advierte que el mayor aumento se registró en América: un 39% a casi 1,48 millones y que sólo en Estados Unidos se registraron más de 1,18 millones de casos, un aumento del 34%. Recalca que el riesgo por la variante ómicron sigue siendo “muy alto”. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ISRAEL: Israel agrega a México en la lista roja de viajes por COVID.

-CORONAVIRUS-ESPAÑA: España reducirá la cuarentena obligatoria de 10 a 7 días.

-CORONAVIRUS-FRANCIA: El gobierno mantiene la presión sobre los no vacunados.

-CORONAVIRUS-GRECIA: Grecia prohíbe música en lugares comerciales para Año Nuevo.

-CORONAVIRUS-AUSTRALIA: Se disparan casos de coronavirus en Australia por ómicron.

-CORONAVIRUS-ARGENTINA: Argentina bate récord por COVID y cambia medidas.

-CORONAVIRUS-PERÚ: Perú cierra playas en año nuevo para frenar contagios COVID.

-CORONAVIRUS-COLOMBIA ÓMICRON: Colombia advierte nuevo pico de contagios por ómicron

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN EEUU-RACISMO EN LA TROPA

SIN PROCEDENCIA - Una investigación de The Associated Press descubre que, a pesar de las nuevas directrices del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre el extremismo, en las filas del ejército siguen siendo una preocupación constante el racismo y la discriminación. Las nuevas reglas, por ejemplo, no prohíben rotundamente que los miembros del servicio pertenezcan a organizaciones extremistas como el Ku Klux Klan u otros grupos supremacistas blancos y de derecha. Por Kat Stafford y James Laporta. 1.320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN COLOMBIA-PUMA ALBINO

BOGOTÁ - Por primera vez en Colombia es hallada una felina albina, considerada una cría “extremadamente inusual” y cuyas características apuntan a que se trata de un puma yagouaroundi, una especie que habita en Antioquia, al noroeste del país. La hembra es de pelaje blanco, ojos rojos y pesa sólo 440 gramos. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-REFERENDO

CIUDAD DE MÉXICO - Si las autoridades electorales mexicanas no convocan el referendo sobre la permanencia en el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el argumento de que no hay dinero, el mandatario propone una alternativa: hacer una colecta para contratar a encuestadoras de prestigio y que ellas hagan el trabajo. 341 palabras. ENVIADO.

AMC-POL HONDURAS-ELECCIONES

TEGUCIGALPA - El máximo organismo electoral de Honduras anuncia que el nuevo Congreso del país estará integrado en su mayoría por diputados del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), el mismo de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. 541 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-ECO EEUU-VUELOS CANCELADOS

NUEVA YORK - Cientos de vuelos se cancelan mientras la variante ómicron del coronavirus sigue provocando caos tanto para los pasajeros como para las aerolíneas, las cuales batallan para conseguir personal debido a que tripulantes, pilotos, aeromozos y personal de tierra se infectan o exponen a personas infectadas. 347 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-GEN BIDEN-PUTIN

REHOBOTH BEACH, Delaware - El presidente Joe Biden y Vladimir Putin hablarán en un momento en que el mandatario ruso ha incrementado sus demandas sobre garantías de seguridad en Europa oriental. Por Aamer Madhani. 237 palabras. AP Foto. ENVIADO

REP-GEN EEUU-HOMBRE DE FAMILIA FUGITIVO

SIN PROCEDENCIA - Durante más de 50 años un hombre de Boston mantuvo un secreto que ni siquiera conocía su familia hasta poco antes de su muerte en mayo. Era un fugitivo buscado por uno de los robos bancarios más grandes en la historia de Cleveland. Por John Seewer y Jennifer Mcdermott. 442 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN NY-ALCALDE DI BLASIO

NUEVA YORK - Bill de Blasio llegó a la alcaldía de la ciudad de Nueva York hace ocho años con la promesa de una reestructuración liberal de la ciudad más grande del país que acabaría con las profundas desigualdades y reformaría las prácticas policiales. Logró algunos éxitos, pero su legado también incluye el deterioro de las relaciones tanto con la policía como con los defensores de las reformas policiales que lo llevaron al poder, el desacuerdo público con el exgobernador y errores recordados en duros titulares. Por Michelle L. Price. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN HONG KONG-PRENSA

HONG KONG - Un sonado sitio web prodemocrático de Hong Kong cierra después de que la policía allanara su oficina y detuviera a seis editores y antiguos miembros del consejo de administración. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BC-MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

JERUSALÉN - El ministro israelí de Defensa aprueba una serie de medidas con el objetivo de mejorar la relación con los palestinos luego de una inusual reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Israel. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BC-AFR-GEN SUDÁN-MINA COLAPSADA

EL CAIRO, Egipto - Rescatistas recuperan 31 cuerpos de una mina de oro colapsada en Sudán. La mina en desuso se derrumbó a principios de esta semana y mató al menos a 38 personas. 200 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-REPRESIÓN

MOSCÚ - Un tribunal de Moscú ordena el cierre de otra destacada organización de derechos humanos, en el marco de una amplia campaña de represión en Rusia contra los grupos defensores de las libertades individuales, los medios de comunicación independientes y los partidarios de la oposición. Por Dasha Litvinova. 410 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT QATAR-MUNDIAL-HOTELES

SIN PROCEDENCIA - Los boletos para la Copa del Mundo en Qatar comienzan a venderse en enero, pero una sorpresa espera a los hinchas en busca de alojamiento: las habitaciones de hotel están virtualmente agotadas. Búsquedas extensas que hizo The Associated Press en cadenas de hoteles y portales agregadores encontraron solamente un sitio con disponibilidad para el torneo, que se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Por Rob Harris. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT INGLATERRA-LIGA

LONDRES - Chelsea recibe a Brighton y el líder Manchester City visita Brentford en la Liga Premier inglesa. Editores: partidos comienzan a las 19:30 GMT.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

BC-ESP-GEN CORONAVIRUS-LA SCALA

MILÁN - El teatro La Scala de Milán cancela todas las actuaciones programadas de su ballet de apertura de temporada “Bayadere” después de que se detectaran nuevos casos de COVID-19 en el cuerpo de bailarines. 137 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos