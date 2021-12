Libia.- El Alto Consejo de Estado de Libia descarta elecciones el 24 de enero y fija mediados de 2022 como posible fecha

12-11-2021 Un hombre ondea la bandera libia en Trípoli POLITICA MAGREB AFRICA LIBIA INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Alto Consejo de Estado de Libia ha señalado este miércoles que es poco probable que las elecciones acaben celebrándose el 24 de enero, justo un mes después de la fecha prevista, aunque confía en que la cita tenga finalmente lugar a mediados de 2022, siempre y cuando todas las fuerzas políticas muestren "buena voluntad".



Así se ha manifestado uno de sus portavoces, Abdel Nasser, quien también ha acusado a la Cámara de Representantes de haber redactado una ley electoral de manera unilateral, muy lejos de un acuerdo político, durante una entrevista la cadena Al Jazeera de la que se ha hecho eco el portal de The Libya Observer.



"Los diputados que asistieron a la sesión de votación sobre la ley electoral confirmaron que no estaban de acuerdo con ninguno de sus párrafos, que fueron enmendados más de nueve veces", ha protestado Nasser.



De acuerdo con el portavoz, esta legislación se sometió a votación sin ser previamente debatida, por lo que no puede ser base de unas elecciones libres y justas. "La ley electoral era defectuosa e injusta, y el pueblo libio es quien aprueba el proyecto constitucional y la fecha de las elecciones", ha remarcado.



Nasser ha enfatizado que la Carta Magna debe ser la "piedra angular" del nuevo Estado libio por lo que su redacción necesita del máximo consenso posible. "Los partidos deben restablecer una ley constitucional que conduzca a elecciones libres" de las que saldrá una Cámara de Representantes que redacte una Constitución que "defina los poderes del Parlamento y del jefe de Estado".



El aplazamiento electoral tuvo lugar después de que el presidente del comité encargado de supervisar los preparativos para los comicios, Hadi al Saghir, indicara el 22 de diciembre que la situación técnica, judicial y de seguridad hacía "imposible" que la votación tuviera lugar el 24 de diciembre.



Tras ello, la comisión electoral publicó un comunicado en su página web en el que planteó aplazar la votación hasta el 24 de enero, mientras que la Cámara de Representantes anunció la creación de un comité integrado por diez miembros para preparar una nueva 'hoja de ruta' para las nuevas elecciones, sin pronunciarse sobre la fecha propuesta.



Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por el general Jalifa Haftar contra la capital.



El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de las elecciones, con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución de Gadafi.