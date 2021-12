La mayor región boliviana vive su "peor tormenta epidemiológica" por la covid

Varias personas esperan para realizarse una prueba PCR o antígeno nasal hoy, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejon

Santa Cruz (Bolivia), 29 dic (EFE).- La región boliviana de Santa Cruz, la mayor del país y la más golpeada por la pandemia de la covid-19, vive su "peor tormenta epidemiológica", en palabras de sus autoridades sanitarias, tras haber superado en un día los 3.000 nuevos contagios.

En la ciudad homónima y capital de la región, que es también motor económico de Bolivia, se vieron este miércoles largas filas de personas en pos de hacerse vacunar y sobre todo someterse a pruebas para detectar o descartar un contagio.

Uno de los lugares más concurridos fue el llamado Cambódromo, una avenida reservada para eventos en Santa Cruz, donde la Alcaldía cruceña habilitó una estación para tomar muestras a personas que acudieron en sus vehículos, explicó a Efe la médica Ana Paola Mercado, funcionaria del municipio.

En el sitio a diario realizan entre 600 a 800 pruebas, de las que entre un 15 a 18 % dan positivo, aunque en las últimas semanas vieron que se incrementó la positividad, señaló Mercado.

La fila era inmensa y muchos llegaron de madrugada para hacerse la prueba, como Milenka Rocha, quien contó a Efe que hizo fila desde las 4 de la mañana y esperó unas 7 horas y media para ser atendida.

"En estos últimos días se han incrementado mucho los casos y también el resfrío que la gente lo confunde (con la covid-19), entonces para descartar es bueno hacernos la prueba", explicó Rocha, quien estuvo en contacto con un familiar suyo que dio positivo.

ESCALADA ALARMANTE

Santa Cruz registró el 28 de diciembre 3.278 nuevos positivos, "el mayor número de casos de toda la pandemia y la peor tormenta epidemiológica" en esa región desde los primeros contagios registrados en marzo de 2020, explicó en la víspera el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) cruceño, Carlos Hurtado.

Los nuevos casos se repartieron en 41 municipios, aunque el 83 % se concentró en la capital cruceña, y se tiene un índice de positividad de 42 %, el "más alto de toda la pandemia", detalló.

"Nunca habíamos tenido tal cantidad de casos y tal índice de positividad, que es importante porque nos dice que estamos en la peor tormenta epidemiológica y aún en un franco ascenso", alertó el funcionario.

Según Hurtado, la escalada se debe a que la gente no ha cumplido con su "corresponsabilidad" y acudió a lugares concurridos como los estadios, incluso en algunos casos sin barbijo.

También insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación, pues de los 20 fallecidos por la enfermedad en la víspera, 13 "no tenían vacuna o tenían una sola dosis".

Con todo, el número de vacunados también va en ascenso y hasta el momento en esa región el 63 % de la población objetivo recibió primeras dosis de fármacos anticovid y el 52 % tiene el esquema completo, señaló Hurtado.

Ante la escalada de contagios, el funcionario pidió a la gente permanecer en casa y no dejar las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla o el lavado de manos.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, señaló por su parte que esa región está "viviendo el peor momento de la pandemia", si bien gracias a la vacunación masiva y el equipamiento de hospitales se puede "soportar una carga hospitalaria" que duplica el peor escenario en las olas pasadas.

"Pero el sistema hospitalario está al límite y no podrá soportar mucho más de continuar el aumento en la dimensión que estamos viviendo", por lo que pidió a los municipios aplicar medidas restrictivas e insistir con las campañas de inmunización.

NEGACIONISTAS EN LA PAZ

En La Paz alrededor de medio centenar de negacionistas de la pandemia marchó por el centro de la ciudad entonando cánticos contra la vacunación y contra las últimas medidas del Gobierno que incluyen controles con certificado de inmunización para varios trámites y desplazamientos hacia el interior del país desde el 1 de enero.

"¡Ignorantes¡", "Si estás contra las vacunas, ¿por qué usas barbijo?", fueron las recriminaciones de algunas personas que apoyan la vacunación a este grupo que finalmente se plantó frente al edificio del Ministerio de Salud para pedir un "debate científico" y afirmar que las vacunas supuestamente tienen componentes dañinos.

A la par, abundaron las filas extensas de espera en los puntos de vacunación de personas que esperaban algunas de las dosis para ser parte del registro general de inmunizados.

El país acumula 19.622 decesos y 585.624 casos confirmados, de los que 42.223 se mantienen activos, según el último reporte oficial.