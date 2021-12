Jasikevicius: “Higgins se está incorporando poco a poco, es una gran noticia”

Sarunas Jasikevicius, en una fotografía de archivo. EFE/Alejandro García

Barcelona, 29 dic (EFE).- El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, reconoció este miércoles en la previa del partido de Euroliga en la pista del Bitci Baskonia que el regreso a la convocatoria del escolta Cory Higgins, ausente desde el 4 de noviembre por una lesión en la espalda, es “una gran noticia”.

“Cory (Higgins) se está incorporando poco a poco al equipo. Vamos a ver cómo se siente en las próximas 24 horas, pero es una gran noticia”, afirmó el técnico sobre el jugador estadounidense, que completó parte del entrenamiento del martes con el resto del grupo.

Jasikevicius afirmó que este jueves en el Buesa Arena el Barça deberá aprender de la derrota encajada frente al equipo vasco el 5 de diciembre en el Palau Blaugrana (78-91), ya que “no salimos enchufados, no dominaron y anotaron 30 puntos fáciles en rebotes y al contraataque”.

“Es un equipo que cuando está muy motivado juega a un gran nivel. Es un partido de Euroliga, fuera de casa y en una cancha caliente. Va a ser muy difícil”, resumió el lituano.

Por su parte, el ala-pívot Nikola Mirotic reconoció que “no hay ningún partido fácil, sobre todo teniendo tantas bajas”, aunque aseguró que si el Barça ha logrado encadenar nueve victorias consecutivas en la Euroliga es porque para sus jugadores “no hay excusas”.

“La gente está dando un paso al frente y estamos consiguiendo ganar. Es el camino a seguir. Hay que querer siempre más. Sabemos dónde estamos y qué se espera de nosotros. No hay excusas. Si pensáramos en excusas no hubiésemos logrado nueve victorias seguidas, así que seguimos sin pensar en las bajas aunque seamos conscientes de ello”, explicó Mirotic.

Por último, el hispano-montenegrino celebró el regreso a la convocatoria de Cory Higgins, al que definió como “un jugador clave” y al que el Barça “ha echado mucho de menos tanto en la cancha como fuera” de ella, ya que “cada jugador que tenemos de vuelta es un gran plus para nosotros”, explicó Mirotic.