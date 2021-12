Fiscalía peruana interroga al presidente Castillo por ascensos militares

Amplía con tuit de Castillo, declaraciones de su abogado. ///Lima, 28 Dic 2021 (AFP) - La Fiscalía de Perú interrogó el martes al presidente Pedro Castillo en un caso sobre supuestas presiones para ascender a oficiales militares afines al gobierno izquierdista."Recibí en Palacio de Gobierno a representantes de la Fiscalía, ante quienes respondí, en condición de testigo, todas las preguntas sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas, como parte de la indagación preliminar que realiza el Ministerio Público", indico en Twitter Castillo.La Fiscalía informó más temprano que sería el fiscal adjunto supremo, Ramiro González, quien le tomaría declaración al mandatario. La fiscal de la Nación, Zoraída Ávalos, quien iba tomar la declaración, no participó, tras estar internada en una clínica por problemas de salud.El abogado del mandatorio, Eduardo Pachas, informó que en la declaración testimonial que duró tres horas, el presidente contestó todas las preguntas de la Fiscalía."No ha habido ningún nombramiento irregular, se ha respetado lo traído por el Ministerio de Defensa. El señor presidente dio toda la información a la Fiscalía", declaró a la prensa Pachas.Castillo no figura como investigado en el caso, que se encuentra aún en fase de indagación preliminar.El ente abrió la causa el 11 de noviembre contra los entonces ministros de Defensa, Walter Ayala, y secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si incurrieron en "la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal", según un documento de la Fiscalía.El caso se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre.Los dos generales afirmaron que sus salidas se debieron a roces con Ayala y Pacheco, quienes les pidieron ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno. Ambos jefes militares habían sido designados por Castillo en agosto. Los ascensos que supuestamente promovían los funcionarios del gobierno no se concretaron.Castillo, en el poder desde el 28 de julio, derrotó por estrecho margen en balotaje a la derechista Keiko Fujimori. Su mandato concluye en 2026.cm/mr -------------------------------------------------------------