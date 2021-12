Fauci espera que en meses se conviva con el covid teniéndolo bajo "control"

El epidemiólogo principal del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, en una fotografía del 27 de cdiciembre del 2021. EFE/Michael Reynolds

Washington, 29 dic (EFE).- El epidemiólogo principal del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, espera que la pandemia pase en los próximos meses por una "transición" que lleve a seguir conviviendo con el coronavirus pero teniéndolo bajo "control" y sin que suponga una "perturbación" social y económica como la que aún provoca.

Durante la rueda de prensa del equipo de respuesta contra la pandemia de la Casa Blanca, Fauci expresó su confianza en este escenario y recalcó que "todos los datos" apuntan que la variante ómicron es "menos severa" que la delta.

Pero advirtió de que no hay que ser "complacientes", mantener todas las precauciones e insistió en que los no vacunados -casi un 40 % de la población del país- siguen teniendo alto riesgo de enfermedad grave o muerte.

La variante ómicron está pegando con fuerza en Estados Unidos como lo muestran los datos expuestos por la directora de los Centros de Control de Enfermedades, Rochelle Walensky: una media de 240.400 nuevos casos la última semana, el 60 % más que la anterior, con un aumento de las hospitalizaciones del 14 % y del 7 % en el caso de las muertes.

Walensky defendió no obstante las nuevas recomendaciones de los CDC que reducen a cinco días el aislamiento para personas contagiadas asintomáticas.

Tras recordar que el nivel de transmisibilidad es muy alto en los dos días antes de presentar síntomas y entre dos y tres días después, aseguró que "cinco días después" de los últimos síntomas el riesgo de contagio "baja sustancialmente".

Además consideró innecesario hacer más test a partir de ese momento, porque según advirtió hay casos en los que el PCR da positivo hasta doce semanas después de la infección, y eso no significa que la persona infectada contagie.

Anthony Fauci insistió en que a pesar de que ómicron es altamente transmisible, los refuerzos de las vacunas devuelven a quienes se los ponen el nivel de protección necesario en caso de contagio, para que dicha protección sea óptima.

Por eso volvió a pedir a todos los vacunados que se pongan dicho refuerzo, aunque no quiso especular sobre la necesidad de una cuarta inyección.

A preguntas de los periodistas sobre esta posibilidad, dijo que hay que ir "paso a paso" y aunque esa cuarta dosis pueda ser necesaria más adelante ahora hay que centrarse en ponerse la tercera o en vacunarse quien aún no lo haya hecho.