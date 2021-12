España.- FAES avala la estrategia de CEOE de "limitar daños" y cree que la reforma laboral "consolida" la de 2012

30-09-2021 El presidente del PP, Pablo Casado (d), y del expresidente del Gobierno José María Aznar (i), al inicio de la convención sobre 'La fortaleza de las instituciones' en el marco de la Convención Nacional del PP. A 30 de septiembre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). La convención nacional del Partido Popular 'Creemos' se ha trasladado este jueves a Sevilla bajo el título 'Estado de derecho y seguridad' . Intervendrá el expresidente del Gobierno José María Aznar; el presidente del partido, Pablo Casado, y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno. ECONOMIA María José López - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside el expresidente del Gobierno de España José María Aznar, ha avalado la estrategia negociadora de la patronal CEOE en la reforma laboral acordada con el Gobierno y los sindicatos y cree que este pacto "consolida" aspectos "fundamentales" de la legislación que aprobó el PP en 2012.



Según ha explicado, si el objetivo de la patronal "era limitar el daño que las soflamas demagógicas del Gobierno y sus socios parecían anticipar", el resultado del acuerdo alcanzado "avala la negociación llevada a cabo por la CEOE".



"Ha mantenido los elementos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas y consolida dos importantes novedades introducidas por aquella reforma: la reducción del coste del despido y la supresión de los salarios de tramitación", ha celebrado la fundación vinculada al PP.



"NI ES HISTÓRICA NI DEROGA LA REFORMA DE 2012"



Y es que FAES ha destacado que, por mucho que el Gobierno insista "en su habitual retórica adanista", la nueva regulación "ni es histórica ni deroga la de 2012 vigente hasta la fecha". "Es más, en algunos aspectos nada menores la consolida, como bien saben los socios de la coalición", ha subrayado la organización.



La reflexión de FAES es que "preservadas estas prioridades", la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial y la vuelta a la ultraactividad, que ven "contenidos regresivos" de la reforma, "han parecido a los empresarios un coste asumible, dadas las circunstancias", frente a la prioridad de sindicatos de "recuperar poder" a través de estas medidas.



Por otro lado, desde FAES han cuestionado las posibilidades de las medidas dirigidas para reducir la temporalidad pues han señalado que "no se trata de propiciar cambios semánticos, ni transformaciones formales", sino de "promover las condiciones económicas y regulatorias en las que la temporalidad se vaya reconduciendo hacia fórmulas de mayor estabilidad" y actuar sobre la dualidad del mercado laboral".



"QUE EL GOBIERNO ARREGLE SUS CUENTAS CON ERC, BILDU Y PNV"



FAES ha valorado que la reforma es "notoriamente insuficiente y carente de virtualidad dinamizadora del mercado laboral español": "Lo mejor que puede decirse, y en estas circunstancias no es poco, es que no tendrá los efectos letales del impulso populista con que el PSOE y su socio de coalición, Unidas Podemos, arrancaron la legislatura", ha afirmado.



Por otro lado, FAES ha destacado que "no puede extrañar que el PP haya decidido dejar que el Gobierno arregle sus cuentas con ERC, Bildu y PNV, y les convenza si puede, y, por otra parte, quiera mantener vigente su propuesta política, sin comprometerse con la recién aprobada.