España.-Economía.- CaixaBank paga 571 millones a Mapfre por la ruptura del acuerdo de bancaseguros

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en un curso organizado por APIE en 2019.



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



CaixaBank y Mapfre han acordado que el banco pague a la aseguradora 570,8 millones de euros por la ruptura del acuerdo de bancaseguros que mantenía Mapfre con Bankia, según han informado ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Las partes han llegado a un acuerdo por el que CaixaBank comprará a Mapfre el 51% de la sociedad Bankia Vida por 323,7 millones de euros, un importe equivalente al 110% del valor de mercado del negocio de vida que ha determinado un experto independiente designado por ambas partes.



Además, CaixaBank ha pagado a Mapfre 247,1 millones de euros de indemnización por la terminación del contrato de agencia para la distribución de seguros de no vida, un importe que equivale al 110% del valor de la nueva producción (excluida la cartera actual) del negocio de no vida determinado por el experto independiente.



En cualquier caso, las dos entidades han acordado someter a arbitraje el derecho de Mapfre a percibir un 10% adicional de los valores de los negocios de vida y no vida, así como la obligación de CaixaBank de abonar dicha cantidad.



Esta indemnización adicional que se someterá a procedimiento de arbitraje tiene un valor de hasta 52 millones de euros, por lo que la cantidad final que recibiría Mapfre podría elevarse hasta 623 millones de euros.