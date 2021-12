España.- Casado remarca su autonomía frente a los empresarios y defiende no avalar el acuerdo de reforma laboral

01-07-2021 El líder del PP, Pablo Casado (i), saluda al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, a su llegada al Curso de Verano 'El futuro de los autónomos y emprendedores en la era Post-Covid', a 1 de julio de 2021, en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, (España). Organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos en la Universidad Rey Juan Carlos, el curso tiene como objetivo abordar la situación de los trabajadores autónomos y de los emprendedores tras los estragos producidos por la pandemia de la Covid-19. El ciclo de conferencias se desarrolla en colaboración con la colaboración de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y el Banco Sabadell. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha remarcado este miércoles la autonomía de su organización respecto a la patronal CEOE y ha asumido una "campaña" por parte del Gobierno "para presionar al PP para convalidar su enjuague de reforma laboral" y "cumplir con su socio 'podemita'".



"Me da igual lo que Sánchez tenga que pactar con Yolanda Díaz, Rufián o la de Bildu. Estoy para servir a los españoles", ha esgrimido Casado, preguntado por la razón por la que el PP rechaza el acuerdo del Gobierno con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.



DICE QUE YA AVISÓ A LA PATRONAL QUE NO AVALARÍA LA REFORMA



En la rueda de prensa telemática desde la sede del partido en Madrid, el líder de la oposición ha dicho tener "el mayor respeto personal y profesional" por el presidente de la patronal, Antonio Garamendi y ha recalcado la autonomía entre ambas organizaciones: "Nunca le he llamado para darle indicaciones ni me ha llamado para pedirme nada", ha dicho Casado.



Asimismo, ha asegurado que antes de alcanzarse el acuerdo para la reforma laboral ya transmitió a su organización que no avalaría cambios en la reforma aprobada por el PP en 2012, pues defiende un modelo laboral "alternativo" al del Gobierno de coalición.



Un modelo que, ha explicado, lejos de derogar la reforma aprobada por Mariano Rajoy, apuesta por mantenerla, aumentar la flexibilidad y los trámites a las empresas, rebajar sus impuestos y costes laborales e introducir un sistema de mochila austriaca, aprovechando para ello los fondos procedentes del Plan de Recuperación.



"EL PP TOMA SUS PROPIAS DECISIONES"



"El PP tiene su modelo laboral, que es el que está en vigor. Igual que no he hecho ninguna valoración o crítica de la decisión que ha tomado la patronal, el PP toma sus propias decisiones", ha insistido Casado, subrayando que ya ha demostrado "personalidad y seguridad para tomar sus decisiones".



En este sentido, ha defendido que "nadie puede pedir a un partido en la oposición que enmiende su propia legislación", ha aseverado que la reforma " va en contra de lo que necesita España" y que no entiende "qué pinta el PP" si el presidente del Gobierno Pedro Sánchez necesita apoyos "para cumplir su pacto de investidura con Podemos".