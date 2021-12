Ente electoral de Honduras da a conocer resultados para diputados y alcaldías

Imagen de archivo de Xiomara Castro. EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 29 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras dio a conocer esta noche los resultados de las elecciones del 28 de noviembre para los niveles de diputados al Parlamento (128) y alcaldías municipales (298), aunque ha quedado por completar un departamento en el nivel electivo para diputados.

A nivel presidencial, el 20 de diciembre fue declarada presidenta electa Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009. Ese día también se dieron los resultados para los diputados (20) al Parlamento Centroamericano.

El informe de este martes fue presentado en cadena nacional de radio y televisión por los consejeros del CNE Kevin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada, quienes explicaron sobre las impugnaciones que atendieron y rectificaciones solicitadas de candidatos y partidos políticos que aseguran que fueron afectados y que hubo "fraude".

CARENCIAS EN EL SISTEMA ELECTORAL

Al nivel electivo de diputados queda pendiente el departamento de Colón, donde en "una decisión por mayoría de votos no se aplicaron las correcciones a los errores del sistema, como sí se hizo en múltiples casos", explicó Aguirre.

Agregó que ese departamento quedó "sujeto a un proceso de verificación especial y podrá sufrir modificaciones".

Moncada destacó que se terminó "un proceso lleno de complejidades y complicaciones que en esta etapa de escrutinio general e impugnaciones ha dejado al trasluz las carencias que aún están por resolverse y que requieren de los consensos necesarios para alcanzar una segunda etapa de reformas electorales que son necesarias para lograr los mayores niveles de transparencia posibles".

El organismo electoral recibió muchas impugnaciones de candidatos a cargos de elección popular, con protestas en Tegucigalpa, incluso el martes, frente al centro de recepción de las urnas de todo el país, que afirmaron tener pruebas del "fraude" del que habrían sido víctimas, principalmente en el nivel electivo para diputados.

El CNE también dio los resultados del nivel electivo para alcaldías, de las que el Partido Nacional se alzó con 142, el Liberal con 90 y Libre con 50, de las 298 que tiene el país. Las restantes otras se repartieron entre partidos pequeños.

El único nivel electivo que no ha sido cuestionado es el presidencial, quizá por el arrollador triunfo que obtuvo la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Xiomara Castro.

Según analistas, el triunfo de Castro, con 1.716.793 votos, evitó que los reclamos al CNE no fueran mayores y que el país no haya llegado a los brotes de violencia que se presagiaban antes de los comicios, si el triunfo hubiera sido para el candidato oficialista, Nasry Asfura, que sumó 1.240.260 papeletas.

LIBRE SIN MAYORÍA EN EL PARLAMENTO

Castro, quien en 2013 y 2017 intentó llegar a la Presidencia de Honduras con la bandera de Libre, partido que surgió en 2011, después del derrocamiento a su marido en 2009, el 28 de noviembre lo logró en su tercer intento y se convirtió en la primera mujer del país en llegar al poder en la historia política hondureña.

Con Castro, quien sucederá a Juan Orlando Hernández en la Presidencia, también fueron elegidos tres designados presidenciales (vicepresidentes), Salvador Nasralla, Doris Gutiérrez y Renato Florentino Pineda.

El triunfo arrollador de Xiomara Castro contrasta con lo reñido que la tuvo el partido Libre en el nivel electivo para diputados, logrando según el CNE 48 de los 128 que integran el Parlamento, en el que se presume que contará con el apoyo de los 10 que obtuvo el Partido Salvador de Honduras (PSH), que lidera Salvador Nasralla.

Los partidos Anticorrupción y Democracia Cristiana lograron un diputado cada uno.

El Partido Nacional, que actualmente tiene 61 asientos en el Parlamento, en las elecciones de noviembre descendió a 43, mientras que el Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, sumó 21, según el CNE.

Se espera que con el resultado pendiente del departamento de Colón Libre sume otros dos diputados y uno cada uno los partidos Liberal y Nacional.

Para tener mayoría simple, Libre necesita contar con 65 diputados, y 86 para una mayoría calificada, que se requiere para aprobar reformas constitucionales y elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general del Estado, entre otros asuntos.

Xiomara Castro asumirá el 27 de enero de 2022 para un período de cuatro años.