El Rayo recupera a tres jugadores y entrena con once de la primera plantilla

El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, durante un partido. EFE / Rodrigo Jiménez.

Madrid, 29 dic (EFE).- El Rayo Vallecano realizó este miércoles la segunda sesión de entrenamiento de la semana y lo hizo con la participación de tres futbolistas más de la primera plantilla, que elevan a once la nómina de jugadores disponibles tras el brote covid detectado en el equipo hace unos días.

El equipo madrileño continuó este miércoles preparando la visita al Wanda Metropolitano, dónde está previsto que se enfrente el próximo domingo 2 de enero al Atlético de Madrid a partir de las 16.15 horas, y lo hizo, de nuevo, bajo mínimos.

Mario Hernández, Santi Comesaña, Oscar Valentín, Andrés Martín, Isi Palazón, Kevin Rodrigues, Iván Balliu y el portero colombiano Iván Arboleda, que ya se ejercitaron en la sesión anterior al no haberse visto afectados por el brote, estuvieron acompañados por Luca Zidane, Nikola Maras y Pathé Ciss, que se incorporaron este miércoles.

Junto a los integrantes de la primera plantilla disponibles entrenaron varios futbolistas del filial.

A falta de cuatro días para el partido frente al Atlético de Madrid, en el Rayo esperan que en las próximas sesiones puedan recuperar algún jugador más, aunque, según informaron a EFE fuentes del club, siguen pensando que "lo mejor sería aplazar el encuentro para disponer de todos los efectivos y que los que participen puedan haber entrenado varios días para no acusar el parón navideño y las consecuencias derivadas del virus".

Las posibilidades de que ese deseo del Rayo de aplazar el partido prosperen son mínimas porque el reglamento de LaLiga es claro: "Cuando operen las causas del COVID el número mínimo de jugadores con licencia de la primera plantilla para la disputa del partido y durante todo el desarrollo del mismo será de 5 jugadores, salvo que el club dispusiera de un número mayor (hasta 7) habilitados para el encuentro".