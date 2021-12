El Gobierno de Ecuador no elevará el precio de las gasolinas

Fotografía de archivo, tomada el pasado 5 de noviembre, en la que se registró al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una entrevista con Efe, en Madrid (España). EFE

Quito, 28 dic (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció este martes que su Gobierno no elevará los precios de las gasolinas, al considerar que esa decisión le conviene al pueblo, informó la Secretaría General de Comunicación.

"No vamos a elevar los precios de los combustibles", dijo expresamente el mandatario tras concluir una ceremonia castrense en la ciudad costera de Guayaquil.

El gobernante, según la Secretaría de Comunicación, aclaró que su decisión fue tomada en virtud de lo que le conviene al pueblo ecuatoriano.

El Gobierno suspendió en octubre pasado una norma por la cual los precios de los carburantes sufrirían un reajuste mensual, y emitió otra con la que elevó el valor de las gasolinas, lo que generó malestar y protestas por parte de grupos sociales.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que a principios de noviembre pasado se acercó a un proceso de diálogo con el Gobierno, ha mantenido sus discrepancias con el Ejecutivo y ha insistido en convocar a protestas para enero próximo por esa y otras demandas.

El Gobierno había ofrecido a la Conaie, en el marco del proceso de diálogo, que tendría una respuesta sobre el tema de los combustibles hasta antes de fin de año.

La Conaie, de momento, no se ha pronunciado sobre la decisión del presidente Lasso de desistir de un incremento en el precio de las gasolinas.