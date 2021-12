EEUU.- Estados Unidos reconoce que hay un progeso "modesto" en las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha destacado que ha habido un progreso "modesto" en las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear con Irán, aunque ha advertido que "cualquier progreso está por debajo de la aceleración nuclear del país".



"Esta última ronda, la octava, no comenzó hace un mes. Comenzó ayer, por lo que este es el segundo día (...) Es posible que haya habido algún progreso modesto (...) Creemos que, como mínimo, cualquier progreso está por debajo de la aceleración nuclear de Irán", ha dicho Price, que ha resaltado que "todavía es demasiado pronto" para saber si los iraníes han regresado con soluciones más allá de lo presentado.



Asimismo, ha instado a todas las partes al cumplimiento del acuerdo nuclear, aunque se ha mostrado templado: "Todavía no hemos visto la suficiente urgencia demostrada por Irán. Las últimas dos rondas también comenzaron con nuevas provocaciones nucleares y luego se caracterizaron por, en algunos casos, posiciones vagas, poco realistas y poco constructivas por parte de Irán".



En este sentido, Price ha destacado que el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, determinará en los próximos días si la octava ronda de conversaciones ha resultado ser para Irán "fundamentalmente diferente".



"Ciertamente esperamos que ese sea el caso y esperamos poder concluir rápidamente y retornar al cumplimiento del acuerdo nuclear (...) Irán, en el mejor de los casos, se ha demorado en las conversaciones mientras acelera sus escalada nuclear. Hemos dejado muy claro que eso no funcionará. Irán debe actuar con moderación en su programa nuclear y atender de forma real el problema en Viena", ha insistido.



"El programa nuclear de Irán fue estrictamente restringido y monitoreado por inspectores internacionales. Desde que la Administración anterior tomó la decisión de cesar su participación, Irán ha reducido la cooperación con los inspectores internacionales. Esto ha agregado mucha urgencia porque el presidente Biden ha sido categórico. No permitirá que Irán posea armas nucleares", ha dicho.



Con respecto a las sanciones, Price ha resaltado que Estados Unidos está preparada "para levantar las sanciones que son inconsistentes con nuestros compromisos del acuerdo nuclear", ya que buscan "llegar a una comprensión completa con Irán".



"Estos no son problemas que acaban de surgir en la última ronda. Estos son realmente temas que han sido centrales en las discusiones indirectas, al menos entre Estados Unidos e Irán en Viena. Estas son las preguntas fundamentales que seguimos viendo con sinceridad y firmeza si podemos abordar para determinar si se vislumbra un retorno mutuo al cumplimiento", ha zanjado.



LA RESPUESTA IRANÍ



Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha destacado este martes que las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015 "están en el camino correcto" y ha subrayado que es posible un pacto si se negocia "de buena fe".



"Las negociaciones están en el camino correcto. Lo importante es que tenemos un texto común y unificado en el que se ha centrado nuestro equipo negociador", ha señalado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.



"Las partes opuestas también se han centrado en los asuntos en disputa", ha resaltado, antes de incidir en que "si las otras partes continúan las negociaciones de buena fe, es posible que todas las partes logren un buen acuerdo".



Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA, las conversaciones entrarán el 31 de diciembre en un receso hasta el 3 de enero con motivo de las festividades de Año Nuevo, tras reiniciarse el lunes en la capital austriaca.



El propio Amirabdolahian resaltó el lunes que las conversaciones girarán en torno a "un documento mutuamente aceptable" que deriva de textos abordados el 1 y el 15 de diciembre y que aborda "tanto el asunto nuclear como las sanciones (de Estados Unidos)".



Por su parte, el jefe negociador iraní, Alí Baqeri Kani, hizo hincapié en que las delegaciones han acordado que la retirada de sanciones contra Teherán debe ser una prioridad en estos contactos, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.



Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se reactivaron el 29 de noviembre en Viena tras la suspensión de los contactos antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Irán, en las que se impuso el ultraconservador Ebrahim Raisi.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.