EEUU.- EEUU ve una oportunidad para el diálogo en Etiopía tras el compromiso de Adís Abeba de no hacer avances militares

Estados Unidos mantiene su decisión sobre la expulsión de Etiopía de la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA)



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha afirmado este martes que el compromiso de Adís Abeba de no realizar nuevos avances en las regiones de Amhara y Afar, tras una ofensiva contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) que le permitió recuperar territorio, supone "una oportunidad" para que ambas partes "detengan las operaciones militares y se sienten en la mesa de negociaciones".



"Hemos dicho repetidamente que no hay una solución militar para este conflicto. Por eso apoyamos la diplomacia como primera, última y única opción. Reiteramos nuestro llamamiento para que el Gobierno de Etiopía inicie un diálogo nacional inclusivo y creíble que incluya medidas de justicia transicional integrales y transparentes, y también la rendición de cuentas de los responsables de las atrocidades", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, en un comunicado.



El Gobierno de Etiopía reclamó este lunes a Estados Unidos que no retirara al país de un programa comercial que da ventajas a Adís Abeba por la situación política y de Derechos Humanos a raíz del conflicto desatado en noviembre de 2020 con TPLF.



El Ministerio de Comercio pidió a Washington que reconsiderara su decisión de apartar a Etiopía de la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA, por sus siglas en inglés) y destacó las medidas aplicadas por las autoridades para "restaurar la paz y la estabilidad" desde la llegada al poder de Abiy Ahmed en 2018.



Asimismo, recalcó que actuaron "de buena fe" con las administraciones estadounidenses para "restaurar una asociación mutuamente beneficiosa" y explicó que retirar al país de la AGOA "socavará, más que hará progresar, la causa de los Derechos Humanos en Etiopía", según recogió la cadena de televisión etíope Fana.



En este sentido, Price ha insistido este martes en que no hay ninguna actualización sobre el tema y que, aparentemente, la decisión es firme: "Los criterios de elegibilidad de la AGOA en la ley de Estados Unidos estipulan que, entre otras cosas, un país no participa en violaciones graves de Derechos Humanos y debe avanzar continuamente hacia el establecimiento del estado de derecho y el pluralismo político".



Así, Price ha dicho que Biden determinó que tres países del África subsahariana, incluida Etiopía, no cumplían con la elegibilidad para la AGOA, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero, tras las críticas vertidas en varias ocasiones por Washington contra la ofensiva ordenada por Abiy y sus repercusiones en el ámbito humanitario.



Las autoridades de Etiopía aseguraron el 24 de diciembre que el Ejército no realizará nuevos avances contra el TPLF: "El Ejército en los frentes de Ahmara oriental y Afar ha recibido orden de permanecer en guardia en las zonas recientemente liberadas. Las actividades del Ejército en otros frentes serán compartidas en el futuro", señaló la oficina del primer ministro, Abiy Ahmed.



En este sentido, el ministro de Comunicaciones, Legesse Tulu, confirmó el fin de la ofensiva e hizo hincapié en que el objetivo era "liberar" los territorios de Amhara y Afar tomados por el TPLF, en el marco de la expansión del conflicto desencadenado en Tigray en noviembre de 2020.



Legesse incidió en que el TPLF ha sufrido una "dura derrota" y añadió que el Gobierno "seguirá dando los pasos necesarios para evitar que esta fuerza destructiva" no suponga una amenaza. "El Ejército ha recibido orden de permanecer en sus posiciones actuales", zanjó.



El conflicto estalló tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.



El propio Abiy se trasladó a finales de noviembre al frente de guerra para encabezar las operaciones militares y recientemente regresó a la capital tras los últimos avances del Ejército, mientras que el TPLF ha rechazado hasta la fecha un diálogo con Abiy si no se cumplen sus condiciones y ha abogado abiertamente por la dimisión del primer ministro.



El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.