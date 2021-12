Edmundo Arrocet desmiente, de lo más sonriente, su affaire con Bárbara Rey

29-12-2021 Edmundo Arrocet en la inauguración de la estatua homenaje a Chiquito de la Calzada en Málaga EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Hace justo una semana se filtraba la noticia: Edmundo Arrocet y Bárbara Rey ¡enamorados! La pareja, que lleva tres meses de discreta relación, acudía junta y muy feliz a una fiesta en la capital y, muy cómplices, confirmaban, según los testigos de su aparición estrella, que lo suyo era más que una amistad y que entre ambos hay auténtica "magia".



Un affaire que pillaba completamente por sorpresa a la hija de la vedette, Sofía Cristo - "no hay nada entre ellos" aseguraba - mientras que Bárbara, sin confirmar ni desmentir su idilio con Bigote, aseguraba estar "muy a gusto" y dejar en manos del destino en que derivará su especial amistad con el ex de Teresa Campos: "Dios dirá, yo estoy muy bien" confesaba después de la publicación de sus primeras imágenes con el chileno.



En cuanto a Edmundo, silencio absoluto. Tan huidizo como siempre, el humorista ponía rumbo a Ibiza después de la confirmación de su historia de amor con Bárbara para pasar las vacaciones de Navidad en compañía de sus hijos sin decir ni palabra sobre una de las noticias del momento.



Sin embargo, y antes de regresar a Chile, Bigote ha reaparecido públicamente este miércoles por un motivo muy especial: la inauguración del monumento homenaje a Chiquito de la Calzada en Málaga. Sonriente y desvelando que "dentro de lo que cabe" está "muy bien", el humorista no ha podido evitar una carcajada traviesa cuando le hemos preguntado por su affaire con Bárbara: "Ay, Dios mío" ha exclamado cuando le hemo preguntado si por lo menos confirma que la vedette es una amiga.



Muy emocionado durante el homenaje a su amigo Chiquito - de quien destacó una vez más su calidad humana y la relación tan especial que tuvo con el inolvidable humorista, al que ha denominado como 'historia de la televisión' - Bigote ha acabado por pronunciarse sobre su relación con la vedette y, para nuestra sorpresa, la ha desmentido: "En vez de relacionarme con otras cosas. Se dice lo que no es verdad" ha afirmado, negando ser el nuevo rey de Bárbara Rey. "Para nada, para nada. Estamos muy bien, somos muy amigos y nada, pero hoy día venimos a hablar de Chiquito" ha confesado.



Manteniendo que lleva "mucho tiempo" soltero y que es la prensa quien "inventa" sus affaires, Edmundo no cierra sin embargo la puerta a enamorarse de nuevo pero, por lo que parece, no será de la vedette: "Esto es el destino, nunca se sabe".