Ecuador.- El Gobierno de Ecuador pone fin al estado de excepción en los centros penitenciarios del país

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, ha informado este martes del fin oficial del estado de excepción en los centros penitenciarios tras no renovar la medida, aunque ha resaltado que la Policía ecuatoriana contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas para controlar las cárceles.



"Hoy recorrimos la Penitenciaría del Litoral para verificar que el orden se mantenga. Termina el estado de excepción, y siguiendo el régimen legal, la Policía de Ecuador, con respaldo de las Fuerzas Armadas, permanecerán ejerciendo el control en todos los centros penitenciarios del país", ha anunciado Vela en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter.



Vela también ha confirmado que un recluso ha muerto de manera violenta en la cárcel regional, ubicada a las afueras de Guayaquil, pero ha subrayado que no está vinculada a ninguna revuelta por su visita al centro, que estaba programada, según recoge el periódico 'El Universo'.



Posteriormente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ha aclarado que, efectivamente, "no está relacionado con los reclamos que se efectuaron en otro centro penitenciario", tal y como recoge el diario 'El Telégrafo'.



Sin embargo, durante el recorrido realizado por las autoridades ecuatorianas, los cuerpos de seguridad alertaron sobre un posible amotinamiento en la cárcel regional en Guayaquil, por lo que se tuvieron que evacuar las visitas, según informa radio Sonorama.



El Gobierno de Ecuador ya anunció este lunes que no renovaría el estado de excepción declarado en los centros penitenciarios del país ante la oleada de violencia que se ha vivido este año, por lo que la medida llegaba a su fin este martes.



El viceministro del Interior, Max Campos, confirmó la decisión del Ejecutivo, aunque matizó que la Policía y las Fuerzas Armadas seguirán teniendo presencia en las cárceles según sus competencias.



"Este momento, al finalizar el estado de excepción, y después de la reunión que se tuvo en el Gabinete de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán, sin necesidad de que esté el estado de excepción, apoyando al Servicio Nacional de Atención Integral a las personas privadas de la libertad y adolescentes infractores (SNAI)", indicó Campos en radio Sonorama.



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el pasado 18 de octubre el estado de excepción en las cárceles con el objetivo de "controlar" y "restablecer" su normal funcionamiento tras la oleada de violencia que se ha vivido en los últimos meses.



En base a esta medida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estaban habilitadas para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes durante las 24 horas del día y requisiciones de droga, entre otras acciones.



El país atraviesa una crisis de seguridad que ha dejado varias masacres en centros penitenciarios del país y ha enfrentado a varias bandas. La última de ellas, en la Penitenciaría del Litoral, dejo 65 presos fallecidos, mientras que el número total de presos muertos en 2021 asciende a 327, en comparación con la cifra de 2020, cuando fueron 52.