Diputado guatemalteco pide erradicar el hambre en el aniversario de la paz

Ciudad de Guatemala, 29 dic (EFE).- El diputado guatemalteco y uno de los primeros negociadores de los Acuerdos de Paz firmados hace 25 años, Manuel Conde Orellana, hizo este miércoles un llamado a erradicar el hambre en el país centroamericano, donde según datos oficiales uno de cada dos niños sufre de desnutrición.

"Callar los fusiles no fue fácil, hoy tenemos que callar los estómagos hambrientos, la angustia de la falta de salud, la angustia de la falta de desarrollo y construir una nación para vivir dignamente", expresó Conde durante un acto estatal para conmemorar los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin en 1996 a 36 años de conflicto armado interno.

El actual diputado, perteneciente al Partido de Avanzada Nacional (PAN) y aliado al oficialismo, invitó a la sociedad guatemalteca a seguir la ruta del diálogo para resolver las diferencias y dejar atrás "las acciones violentas", porque "ya no podemos seguir pasando el morral del odio de un hombro a otro".

Conde dirigió en 1991 el primer equipo negociador de los Acuerdos de Paz entre el Estado guatemalteco y las fuerzas rebeldes guerrilleras, en un conflicto que dejó más de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento de ellas a manos del Ejército de Guatemala, según informes de organismos internacionales.

El acto de este miércoles, organizado por el Gobierno que preside Alejandro Giammattei y celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, en el centro de Guatemala, contó también con la participación del ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar.

EL PROCESO DE PAZ

Conde recordó que fue el presidente Jorge Serrano Elías (1991-1993) quien dio instrucciones de negociar con la guerrilla, organizada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para buscar acuerdos que pusieran fin a la lucha armada interna que "nos había causado muerte y dolor".

La negociación era para "terminar ese flagelo ingrato que nos venía golpeando de una manera severa porque no hay cosa más dura que pelear entre hermanos", subrayó Conde en el acto, en el que estuvo ausente Giammattei.

Según el dirigente político, la etapa más dura de la guerra interna en el país centroamericano se vivió entre 1978 y 1982.

Fue la época "más cruenta que registra los hechos más dolorosos como sociedad que afectó, incluso, a extranjeros", agregó.

El diputado recordó que fueron los Acuerdos de Esquipulas II, firmados por los presidentes de Centroamérica en 1987, los que marcaron la ruta de la paz al crear comisiones de reconciliación nacional.

La negociación para acabar la guerra en Guatemala, apuntó, comenzó en Oslo (Noruega) en 1991 cuando se dio la primera reunión con los guerrilleros de la URNG.

Ese año, resaltó, "ya estábamos preparados y se fue con una figura de conciliador (el entonces obispo Rodolfo Quezada, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala)" y luego continuaron las negociaciones en México, Canadá, pero "no fue fácil", enfatizó.

Conde explicó que fueron tres los equipos que estuvieron al frente de las negociaciones de la URNG hasta que el 29 de diciembre de 1996 se firmaron los tratados de paz.

En su opinión, "lamentablemente" la sociedad guatemalteca no valora el logro de dichos convenios que pusieron fin al enfrentamiento.

Conde participó en 2018 como testigo de la defensa en el juicio por genocidio en 2018 del exjefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusado de la masacre de más de 1.700 indígenas durante el conflicto armado interno.

El diputado también fue un férreo opositor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano internacional que entre 2014 y 2019 implementó junto al Ministerio Público (MP, Fiscalía) una amplia lucha contra la corrupción en el país centroamericano, que llevó a la cárcel a más de 250 personas entre ministros, diputados, presidentes y expresidentes.