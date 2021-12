Cvid.- La cepa ómicron podría conducir a la anulación del juicio de Ghislaine Maxwell en Estados Unidos, según la fiscal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La fiscal que preside el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell, acusada de seis cargos de tráfico sexual por facilitar a Jeffrey Epstein menores de edad en las fiestas de alta sociedad que celebraba el magnate, ha dicho este martes que el aumento de casos de la variante ómicron de coronavirus en Estados Unidos podría conducir a la anulación del juicio.



La jueza de distrito estadounidense, Alison Nathan, ha informado a los abogados que los miembros del jurado podrían deliberar su decisión durante este fin de semana si no se llega a un veredicto antes de la víspera de Año Nuevo por la amenaza que supone la nueva cepa en el país.



"Simplemente estamos en un lugar diferente con respecto a la pandemia de lo que estábamos hace solo una semana y ahora nos enfrentamos a un riesgo alto y creciente de que los miembros del jurado o los participantes en el juicio puedan caer en cuarentena, interrumpiendo así el proceso", ha declarado, según recoge la cadena CNN.



Allison Nathan ha informado de ello a los miembros del jurado para que, en caso de prolongarse el juicio, estén preparados para quedarse una hora más tarde de la hora habitual de salida: "En pocas palabras, llego a la conclusión de que proceder de esta manera es la mejor oportunidad para darle al jurado todo el tiempo que necesite y para evitar un juicio nulo como resultado de la variante ómicron".



Además, les ha comunicado su preocupación, ya que no estaría claro el proceso en caso de que esto sucediera. En otro caso al principio de la pandemia, Nathan dejó que un jurado deliberara a través de 'FaceTime', según recoge Bloomberg.



Maxwell se negó a declarar el 18 de diciembre, una decisión que en aquel momento parecía indicar el final del juicio, que se ha prolongado durante varias semanas haciendo que la celebridad británica cumpla los 60 años entre rejas.



"Su Señoría, el gobierno no ha probado su caso más allá de una duda razonable, por lo que no hay razón para que testifique", respondió Maxwell a los miembros del jurado mientras se encontraba junto a su abogado, Bobbi Sternheim, poniendo fin a su equipo legal de defensa tras llamar las últimas tres semanas a decenas de testigos que han testificado a su favor.



Los fiscales han mantenido el caso estrechamente centrado en las interacciones de Maxwell con cuatro chicas entre los años 1994 y 2004, tiempo en el que la celebridad británica habría tenido una relación sentimental con Epstein. Posteriormente, empezaría a trabajar para él, según recoge la cadena ABC News.



El equipo legal de Maxwell, encabezado por Bobbi Sternheim, ha defendido la inocencia de Maxwell y la ha presentado como un chivo expiatorio dirigido por el Gobierno, ya que, según han argumentado durante todo el caso, no han podido llevar a Epstein ante la justicia tras conocerse su suicidio en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba su condena.



Sobre el suicidio, la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) aseguró en noviembre que el ahorcamiento de Epstein podría haberse evitado tras presentar un informe que detallaba una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios del sistema penitenciario.



Maxwell, hija del empresario Robert Maxwell, dueño del diario británico 'The Daily Mirror', tiene triple nacionalidad --británica, estadounidense y francesa-- y se enfrenta a seis cargos por traficar sexualmente con adolescentes y jóvenes.