Curry y LeBron hacen historia y Ricky Rubio se lesiona la rodilla izquierda

LeBron James, de Los Angeles Lakers, durante un juego. EFE/ Javier Rojas

Los Ángeles (EE.UU.), 28 dic (EFE).- Stephen Curry se convirtió este martes en el primer jugador que anota 3.000 triples en la NBA y LeBron James superó los 36.000 puntos en su carrera en una jornada de la NBA marcada además por la preocupante lesión en la rodilla izquierda de Ricky Rubio, que abandonó la cancha sin poder caminar.

Al margen de lo puramente deportivo, la NBA vivió un nuevo día de competición muy afectado por las numerosas bajas por coronavirus que están sufriendo todos los equipos de la liga.

PELICANS 108 - CAVALIERS 104

Los New Orleans Pelicans dieron la sorpresa al imponerse a los Cleveland Cavaliers, uno de los equipos revelación de la temporada.

Pero la peor noticia para los Cavaliers la dejó Rubio con una inquietante lesión a falta de 2.20 para el final del partido y de la que será evaluado el miércoles.

El base español, fundamental en el magnífico rendimiento de los Cavs, había tenido hasta entonces una gran noche ante los Pelicans y se quedó a una sola asistencia de lograr un triple-doble tras 37 minutos de juego (27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias).

"Estoy totalmente abatido. Ricky estaba teniendo una temporada tan fantástica y espero que no sea tan serio como parece", dijo a Efe su compañero Kevin Love tras el encuentro.

El español Willy Hernangómez jugó 6 minutos para los Pelicans en los que consiguió 3 rebotes.

WARRIORS 86 - NUGGETS 89

Los Denver Nuggets arruinaron la fiesta de los Golden State Warriors por el triple número 3.000 de Stephen Curry con una meritoria victoria fraguada en el esfuerzo y el tesón defensivos.

Nikola Jokic (22 puntos y 18 rebotes) lideró a unos Nuggets en los que el argentino Facundo Campazzo, titular por primera vez en lo que va de temporada, aportó 5 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en 32 minutos

El mexicano Juan Toscano-Anderson salió en el quinteto inicial de los Warriors y consiguió 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos.

Curry, que ahora tiene 3.004 triples anotados en su trayectoria, acabó con 23 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias pero tuvo una noche muy desafortunada en la puntería (6 de 16 en tiros de campo, 5 de 14 en triples).

ROCKETS 123 - LAKERS 132

LeBron James (32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) y Russell Westbrook (24 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias) sumaron dos triples-dobles para que los Lakers volvieron a la senda de la victoria tras cinco derrotas seguidas.

James, que es el tercer máximo anotador en la historia de la NBA, se convirtió además en el tercer jugador en superar los 36.000 puntos por detrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos) y Karl Malone (36.928 puntos).

El español Usman Garuba no tuvo minutos en los Rockets.

MAGIC 110 - BUCKS 127

Los Milwaukee Bucks sumaron su cuarta victoria seguida al tumbar con facilidad a los Orlando Magic en un encuentro que dominaron prácticamente de principio a fin.

Los actuales campeones de la NBA recurrieron a Giannis Antetokounmpo (28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y Khris Middleton (21 puntos) para anular el partidazo del "rookie" alemán Franz Wagner, que contribuyó con 38 puntos y 7 asistencias en los Magic.

HEAT 119 - WIZARDS 112

Como los Bucks, los Miami Heat siguen mirando a lo más alto de la Conferencia Este y consiguieron su cuarto triunfo consecutivo al vencer a unos Washington Wizards cada vez más lejos del equipo que brilló en el inicio de la temporada.

Tyler Herro (32 puntos) sostuvo a la limitada rotación de ocho jugadores de los Heat frente a unos Wizards encabezados por Spencer Dinwiddie (24 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias).

RAPTORS 109 - SIXERS 114

Los Philadelphia 76ers derrotaron a los Toronto Raptors en un ajustado partido que se decidió en el último minuto después de que Gary Trent Jr. fallara dos tiros para poner a los suyos por delante y Doc Rivers, el entrenador de los Sixers, ganara un "challenge" que permitió a su equipo robar un balón crucial.

Joel Embiid (36 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias) lideró a los de Filadelfia mientras que Chris Boucher (28 puntos y 19 rebotes) y Pascal Siakam (28 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) capitanearon a los de Toronto.

TIMBERWOLVES 88 - KNICKS 96

Mitchell Robinson, con 14 puntos, fue el máximo anotador de unos corales New York Knicks -cinco jugadores por encima de los 10 puntos- en su triunfo con poco lucimiento ante los Minnesota Timberwolves.

Malik Beasley (20 puntos) encabezó a unos Wolves en los que el argentino Leandro Bolmaro no jugó por decisión técnica.

KINGS 117 - THUNDER 111

Tyrese Haliburton, con 24 puntos y 5 triples, lideró a los Sacramento Kings en su victoria sobre los Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander (33 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) fue una noche más el más destacado de los de Oklahoma.

CONFERENCIA ESTE

1.- Brooklyn Nets (23-9).

2.- Chicago Bulls (21-10).

3.- Milwaukee Bucks (23-13).

4.- Miami Heat (22-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-14).

6.- Philadelphia 76ers (18-16).

7.- Charlotte Hornets (18-17).

8.- Washington Wizards (17-17).

9.- Boston Celtics (16-18).

10.- New York Knicks (16-18).

11.- Atlanta Hawks (15-18).

12.- Toronto Raptors (14-17).

13.- Indiana Pacers (14-20).

14.- Orlando Magic (7-28).

15.- Detroit Pistons (5-27).

CONFERENCIA OESTE

1.- Golden State Warriors (27-7).

2.- Phoenix Suns (26-7).

3.- Utah Jazz (24-9).

4.- Memphis Grizzlies (21-14).

5.- Denver Nuggets (17-16).

6.- Los Angeles Clippers (17-17).

7.- Los Angeles Lakers (17-18).

8.- Dallas Mavericks (16-17).

9.- Minnesota Timberwolves (16-18).

10.- San Antonio Spurs (14-19).

11.- Sacramento Kings (14-21).

12.- Portland Trail Blazers (13-20).

13.- New Orleans Pelicans (13-22).

14.- Oklahoma City Thunder (12-21).

15.- Houston Rockets (10-25).