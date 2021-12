Coronavirus.- Francia notifica un nuevo récord de contagios de COVID-19, 208.000, un día después del último pico

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, ha informado este miércoles de que las autoridades sanitarias han confirmado 208.000 nuevos casos de COVID-19, una cifra récord que llega un día después del último pico de infecciones, más de 179.800.



En una intervención en la Asamblea Nacional, Véran ha señalado que las cifras de la pandemia en Francia le dan "vértigo" y ha hecho hincapié en que "cada segundo, más de dos franceses son diagnosticados como positivos".



El titular de la cartera de Salud francesa ha advertido de que los ciudadanos se enfrentan a "dos enemigos", las variantes delta y ómicron, a la que ha tildado de "maremoto".



En este sentido, ha alertado de que "la situación hospitalaria en Francia es preocupante" y ha puesto el foco en que el 70 por ciento de los pacientes de cuidados intensivos internados en los hospitales de la capital, París, no están vacunados.



"Y de los que están vacunados, el 80 por ciento de ellos están básicamente inmunodeprimidos", ha agregado, según ha recogido BFMTV. Actualmente, hay cinco millones de franceses que aún no han recibido ni una dosis de la vacuna.



El Gobierno de Francia anunció el lunes una batería de nuevas medidas para hacer frente al recrudecimiento de la situación de la pandemia, entre las que destaca la imposición del teletrabajo entre tres y cuatro días a la semana durante las próximas tres semanas y el regreso a las clases para el próximo lunes. No obstante, las autoridades francesas han descartado un toque de queda para Nochevieja.