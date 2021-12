Coronavirus.-Argentina reduce a cinco días el aislamiento para contactos de positivos asintomáticos y con pauta completa

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, ha anunciado este miércoles una reducción del aislamiento para contactos estrechos de positivos por COVID-19 asintomáticos y que tengan el esquema completo de vacunación, que pasará de diez a cinco días.



En una rueda de prensa tras un encuentro con el Consejo Federal de Salud para definir nuevas estrategias de gestión ante la expansión "exponencial" de casos de COVID-19, Vizzotti ha detallado que para los que no tengan la pauta completa de vacunación el aislamiento pasará a ser de siete días, al igual que el caso de positivos con síntomas leves. Los no vacunados sí tendrán que aislarse durante diez días en caso de contacto estrecho.



Respecto a la escalada de casos, la titular de la cartera de Salud argentina ha confirmado que el país latinoamericano está inmerso en "una tercera ola" de contagios, pero ha resaltado que las autoridades han logrado "retrasar la llegada de la variante delta" con las restricciones impuestas en junio y el avance del plan de inmunización.



"Retrasamos tanto la llegada de delta y el número de casos que hemos evitado una ola. Podemos decir que Argentina evitó una ola y en este momento (atraviesa) la tercera ola", ha indicado Vizzotti, remarcando la importancia de la vacunación, según ha recogido la agencia de noticias Télam.



En cuanto a la propagación de la variante ómicron, Vizzotti ha señalado que las autoridades no pueden asegurar por el momento que esté circulando "en todo el país", pero ha señalado que sí se ha constatado su expansión en "las provincias que tuvieron un aumento exponencial de casos".



Hasta el momento, Argentina ha contabilizado más de 5,5 millones de contagios, incluidas más de 117.000 víctimas mortales a causa de la COVID-19. Más de 32,5 millones de argentinos cuentan con el esquema completo de vacunación.