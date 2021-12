Coronavirus.- Alemania reconoce dificultades para evaluar la pandemia por la "inexactitud" de los datos ante ómicron

El Gobierno dice que donará 75 millones de dosis a países pobres en 2022



BERLÍN, 29 (DPA/EP)



El Gobierno de Alemania ha reconocido este miércoles que existen dificultades a la hora de evaluar la situación de la pandemia de coronavirus debido a la "inexactitud" de los datos respecto a la expansión de la variante ómicron en el país.



El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, ha indicado en declaraciones al diario alemán 'Bild' que el impacto de esta nueva variante "no se refleja con exactitud en las cifras oficiales debido a los fallos de las pruebas y a los retrasos en los informes".



"Actualmente estoy obteniendo una imagen global de la situación con el Instituto Robert Koch --el ente gubernamental de control de enfermedades infecciosas-- y numerosas fuentes de datos de toda Alemania", ha señalado.



El propio Instituto Robert Koch ha subrayado que este año también habrá retrasos en la transferencia de datos debido a las vacaciones relacionadas con las fiestas de Navidad, entre otras cosas.



Por ello, Lauterbach quiere que las oficinas sanitarias vuelvan a aumentar rápidamente su capacidad de realizar pruebas y rastrear contactos, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



Por su parte, la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo alemana, Svenja Schulze, ha desvelado que el Ejecutivo planea donar en 2022 un total de 75 millones de dosis de la vacuna a países pobres, sin que esto implique una reducción del ritmo en la inmunización en Alemania.



Así, ha resaltado que Berlín ha cumplido su meta de donar cien millones de dosis en 2021 y ha recalcado que "no hay que quedarse ahí". "Para el año próximo planificamos otra donación de al menos 75 millones de dosis", ha dicho en declaraciones a los diarios de la red Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Schulze ha manifestado además que está de acuerdo con Lauterbach en que esto no debe ir en detrimento de la vacunación en Alemania. Estamos de acuerdo en que lograremos ambas cosas: el abastecimiento de nuestra propia población y de la de las naciones más pobres", ha explicado.



En este sentido, ha reconocido que las consecuencias de la pandemia en países de renta baja son "verdaderamente brutales" y ha resaltado que se observa que aumentaron vertiginosamente infecciones como la malaria o la tuberculosis, a la vez que se dispararon el hambre y la pobreza.



"Crece la violencia contra la mujer, hay más violaciones de los Derechos Humanos. Es dramático lo que estamos viviendo actualmente", ha lamentado, antes de hacer hincapié en la necesidad de entregar apoyo logístico para la vacunación además de las dosis.



Por último, ha rechazado que se anule la protección de patentes y ha dicho que "estaría abierta a esta posibilidad si ahora ayudara". "El proceso de fabricación de las vacunas modernas es técnicamente tan exigente y complejo desde el punto de vista técnico que la suspensión no ayudaría en absoluto", ha argüido.



El Instituto Robert Koch ha señalado este miércoles a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han notificado 40.043 casos y 414 muertos, lo que eleva las cifras totales desde el inicio de la pandemia a 7.066.412 y 111.219, respectivamente.



Asimismo, ha indicado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 205,5 casos por cada 100.000 habitantes, a la baja durante los últimos días, con 170.877 positivos durante la última semana.



Por otra parte, ha apuntado que en estos momentos hay cerca de 677.800 casos activos y ha cifrado el número de personas recuperadas de la COVID-19 en unas 6.277.400, incluidas alrededor de 59.600 altas médicas durante las últimas 24 horas.