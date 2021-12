Corea/Japón.- Japón protesta ante Corea del Sur por unas maniobras militares en los islotes de Dodko/Takeshima

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Japón ha protestado oficialmente este miércoles ante Corea del Sur por unas maniobras militares llevadas a cabo la semana pasada por la Armada surcoreana en los islotes de Dodko/Takeshima, en disputa entre ambos países.



El director general de la Oficina para Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Exteriores japonés, Takehiro Funakoshi, ha indicado que Tokio no aceptará las maniobras en la zona, que considera "extremadamente lamentables".



Asimismo, Funakoshi ha trasladado a la Embajada surcoreana en Tokio que estas islas son parte inherente de los territorios japoneses "según los hechos históricos y el Derecho Internacional", tal y como ha recogido la agencia japonesa de noticias Kiodo.



La reacción de las autoridades japonesas ha llegado horas después de que la agencia surcoreana Yonhap informara sobre las maniobras citando a diversas fuentes oficiales, si bien el Ejército de Corea del Sur no se ha pronunciado por el momento sobre las mismas.



Estas fuentes han resaltado que las maniobras no incluyeron el envío de tropas a estas islas y han detallado que tuvieron lugar en aguas de la zona a través de una simulación informática con el objetivo de comprobar preparativos para evitar una posible infiltración extranjera.



Los islotes de Dokdo --para Corea del Sur-- o Takeshima --para Japón-- son unas rocas controladas por Corea del Sur pero reivindicadas como propias por Tokio. Japón controló los islotes de Dokdo/Takeshima desde 1910 hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial en 1945.