Cinthia Martínez, consejo amoroso para Canales Rivera

22-12-2021 Cinthia Martínez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Cinthia Martínez saltó a la fama como amante de José Antonio Canales Rivera y una de las 'culpables' de la ruptura entre el torero e Isabel Márquez al desvelar la noche de pasión que vivió con él en un hotel de la capital, lo que provocó que el sobrino de Paquirri, indignado, anunciase demanda contra la modelo.



Sin embargo, la entrada de ambos en 'Secret Story' cambió radicalmente las cosas entre ambos y, tras un comienzo algo tenso, ambos han abandonado el reality convertidos en buenos amigos. Por eso, y tras la 'ruptura' de Canales con Alba Carrillo días después de iniciar una especial relación de amistad, Cinthia no ha dudado en aconsejar al torero qué tiene que hacer para que su próxima historia de amor funcione.



"Gracias al reality lo he podido conocer y nos llevamos fenomenal. Tanto drama que hubo con el tema y gracias a eso he podido estar aquí. Nos hemos apoyado en muchas cosas y ha sido un apoyo para mi dentro de la casa y un descubrimiento mutuamente", señala, confesando que en Canales se lleva un amigo y "una grata sorpresa y como persona es maravillosa".



"Le deseo lo mejor y espero que lo solucione con Alba y que a partir de ahora se porte bien porque hay que atarlo en corto, eso sí", apunta, aconsejando al torero que "con la que esté la respete y se porte bien, que vaya añito lleva". "Alba está cabreada como una mona, las dos lo están pero eso ya que lo solucionen ellos. Yo estoy muy feliz con mi negocio, mis proyectos y mi pareja", confiesa en el vídeo que te mostramos a continuación.