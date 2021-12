Brasil.- El Gobierno de Brasil carga contra la "politización" de las inundaciones de Bahía tras la críticas a Bolsonaro

13-12-2021 Jair Bolsonaro POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL ANDRESSA ANHOLETE



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Desarrollo Regional de Brasil, Roberto Marinho, ha cargado este miércoles contra la oposición por la "politización" que habrían hecho de las inundaciones en Bahía, tras las críticas al presidente, Jair Bolsonaro, quien no interrumpió sus vacaciones para desplazarse a las zonas afectadas.



"Es vergonzosa la politización a costa de las víctimas de las lluvias en Bahía; desde noviembre el Gobierno trabaja en la región, coordinando la asistencia, apoyando a los municipios y dando recursos", ha escrito Marinho en Twitter.



Marinho ha denunciado que "vale todo" para atacar al presidente Bolsonaro, un día después de las críticas contra él crecieran tras la publicación de un vídeo en el que se le veía departiendo con un grupo de seguidores a los que confiaba "no tener que volver antes" del 3 de enero al trabajo.



Bolsonaro ha sido ampliamente criticado por no interrumpir sus vacaciones en Santa Catarina para acudir a las zonas afectadas por las fuertes lluvias que han estado cayendo con especial virulencia el pasado fin de semana sobre el sur y suroeste del estado de Bahía.



La oposición sostiene que la indiferencia mostrada por Bolsonaro, quien estuvo por la zona hace ya más de dos semanas cuando comenzaron a caer las primeras lluvias, se debe a que la región, uno de los bastiones de la izquierda brasileña, está gobernada por el Partido de los Trabajadores (PT).



Las fuertes lluvias que han caído en Bahía han dejado ya veinte muertos y cerca de 400 heridos, así como más de 61.700 personas afectadas. Según las autoridades del estado, son ya 161 los municipios bajo el estado de emergencia.