Aumentan los positivos y el Gobierno limita los aforos en recintos deportivos

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois, cuyo club anunció este miércoles que ha dado positivo por Covid-19. EFE/Rodrigo Jiménez.

Madrid, 29 dic (EFE).- El Consejo Interterritorial de Salud acordó este miércoles reducir al 75 por ciento el aforo en competiciones profesionales deportivas en exteriores y al 50 por ciento en recintos interiores, ante la alta cifra de contagios provocada por la variante ómicron del coronavirus, de la que no se libraron una jornada más los principales clubes de las diferentes disciplinas deportivas.

La decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas rebaja a esos porcentajes los espectadores máximos autorizados en los partidos de LaLiga de fútbol, que se reanuda este fin de semana tras el descanso de Navidad, y de la de baloncesto, que ya ha aplazado varios encuentros previstos para esta semana.

Incluye también medidas para evitar aglomeraciones de público tanto en los accesos como en las salidas de estos eventos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, detalló al término de la reunión con las comunidades autónomas que será obligatorio el uso de mascarilla y que no estará permitido fumar ni comer ni beber en ningún recinto deportivo. También hizo un llamamiento para que los espectadores cumplan estas medidas y abogó por que el público que acuda sea preferentemente local para evitar movilizaciones.

Una jornada más, la aparición de nuevos positivos monopolizó la actualidad deportiva en las diferentes disciplinas y también trastocó los planes de alguno de los participantes en la próxima edición del rally Dakar.

Entre las plantillas de los clubes de la Liga, destacaron los nuevos contagios en el Real Madrid, Barcelona y Valencia. El equipo madrileño sometió a test PCR a todos sus jugadores al regreso de sus vacaciones y confirmó que vuelve a sufrir un brote con cuatro nuevas víctimas del virus, el brasileño Vinícius Junior, el belga Thibaut Courtois, el uruguayo Fede Valverde y el francés Eduardo Camavinga, que causan baja para el primer partido de 2022, ante el Getafe.

El Barcelona anunció que Ousmane Dembélé, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Samuel Umtiti también han dado positivo por coronavirus y elevan a siete las infecciones por la Covid-19 en la plantilla azulgrana. Ninguno de los tres participó en el entrenamiento matinal y se encuentran "bien de salud y aislados en sus domicilios", según informó el club catalán.

El Valencia también informó de que cuatro miembros de su primera plantilla han dado positivo en las pruebas que se practicaron a los jugadores tras regresar del parón navideño. A diferencia de lo que ocurrió antes de las vacaciones, cuando fueron tres técnicos y un jugador (Omar Alderete) los contagiados, esta vez los cuatro positivos son futbolistas que serán, por tanto, baja en el encuentro de este viernes ante el Espanyol.

El resto de equipos retomó sus entrenamientos con los jugadores disponibles. El Sevilla -que ha detectado tres positivos entre sus jugadores tras las vacaciones- se ejercitó por primera vez en grupo para seguir con la preparación del partido del lunes 3 contra el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla.

El Rayo Vallecano realizó este miércoles la segunda sesión de entrenamiento de la semana y lo hizo con la participación de tres futbolistas más de la primera plantilla, que elevan a once la nómina de jugadores disponibles tras el brote detectado en el equipo hace unos días. El equipo prepara bajo mínimos la visita al Atlético de Madrid y cree que lo mejor sería aplazar dicho compromiso.

La plantilla del Atlético retomó los entrenamientos de forma individualizada después de los negativos de todos los jugadores en los test de antígenos y a la espera de los resultados de las pruebas PCR, que son los que marcan la permisividad para entrenarse en grupo, según el nuevo protocolo de LaLiga.

También anunciaron nuevos infectados por COVID varios clubes de LaLiga Smartbank. Dos jugadores del primer equipo del Girona y un tercero con ficha del filial han dado positivo y se suman así los cinco casos anunciados este martes: tres de futbolistas y dos del cuerpo técnico.

En el caso del Alcorcón, han sido cinco jugadores los que este miércoles han dado positivo en las pruebas PCR. Todos ellos se encuentran asintomáticos o con síntomas leves y seguirán a partir de ahora el correspondiente período de cuarentena antes de regresar a la rutina de entrenamientos.

En los clubes de baloncesto el panorama es similar. Este jueves habrá duelo español en Euroliga entre un Barça que viajó a Vitoria con las bajas por COVID de Pierre Oriola, Kyle Kuric y Nick Calathes y el alta tras superar su cuarentena del alero Nigel Hayes-Davis, y un Bitci Baskonia en el que su entrenador, Neven Spahija, es duda ya que está a la espera de nuevas pruebas para descartar con seguridad el primer positivo arrojado por el antígeno.

Además, otros equipos ACB han aumentado su lista de contagiados. Tres jugadores y un miembro del cuerpo técnico del Obradoiro han dado positivo en las pruebas PCR, lo que deja mermada su plantilla de cara a su próximo partido, el lunes contra el Breogán, después de que el choque que tenía que disputar este jueves contra el Baxi Manresa fuese aplazado por un brote en el conjunto catalán.

En cambio, el Valencia Basket volvió a entrenarse tras no haber detectado nuevos positivos en las últimas pruebas. El martes la entidad anunció el contagio de un jugador y decidió la suspensión de las sesiones de trabajo hasta hacer un segundo control que descartara nuevos casos, como así ha sido.

El virus también está afectando al fútbol sala. Los jugadores brasileños Cainan de Matos y Bruno Rocha Braga 'Chaguinha' han dado positivo en un cribado de pruebas realizados por el Palma Futsal, que tiene a otros cinco futbolistas con covid-19, por lo que el club ha solicitado el aplazamiento del partido ante el Jaén Paraíso Interior.

Por el momento, el Juez de Competición de la Federación Española de Fútbol ha resuelto el aplazamiento del partido de este jueves entre el Fútbol Emotion Zaragoza y el Viña Albali Valdepeñas por un positivo por COVID-19 en el equipo aragonés, con lo que es el séptimo encuentro pospuesto por este motivo de la jornada 13 en Primera División, de la que sólo mantiene su fecha un encuentro: el Barça-Ribera Navarra.

El duelo del líder, previsto para este miércoles, es el único que no está afectado por la incidencia de la COVID-19. El resto, sí. Además del Futbol Emotion-Valdepeñas, también se han aplazado ElPozo-Palma, Córdoba-Levante, Osasuna Magna-Industrias Santa Coloma, Jaén-Cartagena, Manzanares-Burela e Inter-Betis.

En el Rally Dakar también empieza a hacer estragos la variante omicrón. La española Sara García, piloto de motos, dio positivo en la prueba PCR que se hizo el lunes 27 a la llegada a Yeda (Arabia Saudí) y peligra la que sería su cuarta participación en la histórica prueba.

Este positivo, según el protocolo establecido por la organización del Dakar antes de la disputa del mismo, significaría el fin a su participación antes de empezar, pero las normas podrían sufrir cambios ante el aumento de casos entre los inscritos.

Además, el copiloto de camiones español José Luis Criado y el piloto argentino Jeremías Gonzalez Ferioli también dieron positivo. Por ello, el Dakar se plantea hacer otra PCR a los participantes este jueves para confirmar los resultados.