Argentina reduce los días de aislamiento al confirmar tercera ola de la covid-19

Una mujer espera para realizarse una prueba para detectar covid-19 ayer, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, anunció este miércoles una reducción en los plazos de aislamiento para los casos confirmados de covid-19 o contactos estrechos que tengan completo el esquema de vacunación, en un momento en el que el país sudamericano ingresa a la tercera ola de contagios.

Para los contactos estrechos que sean asintomáticos y cuenten con el esquema completo de vacunación, el aislamiento se reduce de diez a cinco días, en tanto se pide en los cinco días restantes maximizar los cuidados y minimizar los contactos de riesgo.

Los contactos estrechos que tengan el esquema incompleto de vacunación o no estén vacunados deberán realizar los diez días de aislamiento vigentes o siete días más la realización de un test de diagnóstico negativo.

Los casos confirmados con esquema de vacunación deberán realizar siete días de aislamiento y maximizar los cuidados durante los tres días siguientes.

Las personas contagiadas que no se hayan vacunado o tengan el esquema incompleto de vacunación deberán aislarse por diez días.

TERCERA OLA

Según dijo Vizzotti en rueda de prensa Argentina "está empezando su tercera ola" de contagios, que según indicó, se pudo retrasar gracias a las medidas tomadas frente a la variante delta y el avance de la vacunación, que ya incluye aplicación de refuerzos y terceras dosis.

Según explicó la ministra, el 83 % de la población ha iniciado la vacunación y un 70 % ha completado el esquema, justo cuando se cumple un año desde el inicio de la campaña de vacunación contra la covid-19.

AUMENTO EXPONENCIAL

Argentina notificó 33.902 este martes nuevos casos de la covid-19, una nueva marca en los últimos cinco meses, con lo que el número total de positivos ascendió a 5.514.207, mientras que los fallecimientos se elevaron a 117.085, tras ser informadas 20 muertes.

Argentina atraviesa un "aumento exponencial" del número de casos, confirmó la ministra, quien lo relacionó con la circulación de la nueva variante ómicron y agregó que "seguramente las provincias que están experimentando un aumento exponencial sea a expensas de esta variante".

"Al momento no tenemos una traducción de ese aumento del número de casos en un aumento de las internaciones en terapia intensiva y de la mortalidad", señaló Vizzotti.

El número de pacientes con diagnóstico confirmado de la covid-19 que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue este martes de 892, en tanto el porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva por todo tipo de patologías era del 34,4 % a nivel nacional.

DONACIONES

Vizzotti indicó que Argentina recibió más de 101,2 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 de diferentes laboratorios, que aún le resta recibir casi 38 millones de dosis y que cuenta con el stock necesario para vacunar con dosis adicionales y de refuerzo a la población.

En este contexto, el Ministerio de Salud informó que Argentina ofreció donar 1.096.800 dosis al mecanismo COVAX con el objetivo de acelerar el acceso a las vacunas en países con coberturas más bajas, que se suman a las más de 3,2 millones de dosis que ha donado a Angola, Bolivia, Barbados, Filipinas, Kenia, Mozambique, Vietnam, y a la Organización de Estados del Caribe Oriental.

La ministra agregó que el regulador está evaluando la oferta del autotest de tres laboratorios, luego de que los centros de testeos se vieran desbordados, y con una mirada en "el impacto económico del aislamiento" para que pueda ser usado en el sector privado y en el área educativa.

En tanto, se evalúa con las cámaras farmacéuticas, que van a vender el test, la forma de notificación para definir trazabilidad de los casos confirmados y los negativos.