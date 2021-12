Argentina.- Argentina pide que se acelere el proceso de comprensión en las negociaciones con el FMI

01-01-1970 El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva SUDAMÉRICA ARGENTINA DESDE ESPAÑA ECONOMIA TWITTER MARTÍN GUZMÁN



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, ha hecho un llamamiento para que "se acelere el proceso de comprensión" en las negociaciones para reestructurar 45.000 millones de dólares (39.694 millones de euros) de deuda con el FMI.



El titular económico de la Casa Rosada ha explicado que con el equipo del FMI las conversaciones van por buen camino y hay "entendimientos profundos". En contraposición, las negociaciones con los accionistas más reacios necesitan un impulso. Para convencer a estos, el Gobierno argentino ha definido un esquema de política cambiaria, fiscal y monetaria.



"Con el 'staff' ha habido entendimientos profundos. A nivel de los accionistas, claramente ha habido un crecimiento de la comprensión de la situación, pero esa comprensión no se ha dado a la velocidad que sería deseable para tener un acuerdo ya con el FMI. Lo que el Gobierno argentino quiere es que se acelere ese proceso de comprensión", ha explicado en declaraciones al diario 'El País' recogidas por Europa Press.



En este sentido, Guzmán ha remarcado que todavía faltan consensos internacionales para alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas partes, algo para lo que Argentina "está lista". "El Gobierno argentino tiene el pleno interés en cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible", ha añadido.



Con respecto al último informe realizado por el FMI, en el que el Fondo evaluó el préstamo concedido en 2018, Guzmán reconoce una autocrítica por parte de la institución y que se basó en pilares "mal formulados".



"El mismo FMI dice que debería haber habido más temprano una reestructuración de la deuda pública denominada en moneda extranjera, que luego nosotros llevamos a cabo en 2020", ha apostillado.



Por otra parte, el ministro ha reconocido el daño institucional sufrido por la no aprobación de los presupuestos de 2022 en el Congreso. "Fue un evento que no esperaba la comunidad internacional", ha indicado Guzmán, quien ha incidido en conseguir un amplio consenso político para sacar adelante el acuerdo con el organismo multilateral.



En esta línea, el ministro ha explicado que el plan plurianual de Argentina es el acuerdo de deuda con el FMI y ha indicado que se enviará al Congreso para su análisis y debate cuando esté listo.