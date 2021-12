Apple advierte a Foxconn por condiciones laborales en India

(Bloomberg) -- Apple Inc. puso la fábrica de Foxconn Technology Group en el sur de India en período de prueba tras las protestas de los trabajadores y una investigación que reveló condiciones de vida deficientes.

Foxconn, que utiliza las instalaciones para ensamblar iPhones entre otros aparatos, se disculpó por las faltas a las normas sanitarias y se comprometió a renovar su administración y sus operaciones en el país. La fábrica, ubicada en Sriperumbudur, en las afueras de Chennai, fue cerrada tras las protestas y reanudará sus operaciones una vez que se hayan realizado las “mejoras necesarias”.

El principal socio de ensamblaje de Apple ha tenido que lidiar con problemas laborales en el pasado, especialmente en China, donde fabrica la mayor parte de los iPhones del mundo, entre otros dispositivos, desde computadores portátiles hasta tabletas y consolas de videojuegos para las principales marcas mundiales. La empresa taiwanesa, el mayor empleador de mano de obra privada de China, inició una amplia reforma de sus operaciones después de que una serie de suicidios en 2010 pusiera al descubierto las duras condiciones de vida y de trabajo de los cientos de miles de inmigrantes que emplea para fabricar aparatos para empresas extranjeras.

“Tras las recientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y las condiciones de alojamiento en Foxconn Sriperumbudur, enviamos auditores independientes”, dijo un portavoz de Apple. “Descubrimos que algunos de los dormitorios y comedores remotos que se utilizan para los empleados no cumplen nuestros requisitos y estamos trabajando con el proveedor para garantizar que se implemente rápidamente un conjunto completo de medidas correctivas”.

Foxconn está reestructurando su equipo de administración local y sus sistemas y seguirá pagando a todos los empleados durante el tiempo de inactividad, señaló la empresa sin dar más detalles. El Gobierno de Tamil Nadu dijo el sábado que Foxconn había accedido a ampliar las zonas de residencia, mejorar las instalaciones de baño y proporcionar agua potable, accediendo a las demandas de los empleados, y que pronto reanudará sus operaciones.

“Lamentamos mucho los problemas que han sufrido nuestros empleados y estamos tomando medidas inmediatas para mejorar las instalaciones y los servicios que ofrecemos”, dijo el fabricante taiwanés de dispositivos en un mensaje de texto.

Para Apple, el asunto se hace eco de un incidente similar ocurrido en India hace un año, en el que puso a otro fabricante de iPhone, Wistron Corp., en período de prueba tras los disturbios de los trabajadores por salarios impagos. La planta de Foxconn en Sriperumbudur permanecerá en período de prueba hasta que Apple esté satisfecha con sus estándares, dijo la compañía de Cupertino, California. Foxconn no especificó cuándo tiene previsto reabrir la planta.

Nota Original:

Apple Puts India IPhone Maker on Probation for Labor Violations

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.