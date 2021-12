(AMP.)España.- Sanidad y CCAA acuerdan reducir la cuarentena de los positivos en Covid-19 a siete días

23-12-2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). El presidente del Gobierno anunció ayer, miércoles 22 de diciembre, la vuelta de la obligatoriedad de mascarillas en exteriores ante el incremento de casos de coronavirus en las últimas fechas. Los españoles deberán usar la mascarilla a partir de mañana, 24 de diciembre y hasta nuevo aviso. SALUD EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado "por unanimidad" reducir la cuarentena de todos los positivos por Covid-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados.



Según han informado fuentes sanitarias a Europa Press, igualmente los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, en comparación con diez hasta ahora. La norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena.



La medida va en la línea de países como Reino Unido, Italia o Estados Unidos, que han acortado el aislamiento de los contagiados ante la nueva etapa en la que entra la pandemia con la variante ómicron, que previsiblemente es más contagiosa pero también podría generar menos ingresos hospitalarios.



Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares o Cataluña, entre otras, han sido las comunidades autónomas que antes del CISNS habían adelantado que estaban a favor de reducir la cuarentena de los positivos de COVID-19, aunque finalmente se ha acordado por unanimidad.



Desde el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid la semana pasada se hizo el planteamiento en la Comisión de Salud Pública de reducir 10 a 7 días dicha cuarentena aunque ahora a nivel internacional (CDS norteamericano) se apuesta por que sea de 10 a 5 días con especial precaución con la mascarilla otros 5 días, según ha recordado este miércoles el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.



Se ha llegado pues a un consenso entre las posturas del Ministerio y de las comunidades autónomas, que iban desde reducir a tres días las cuarentenas para los contagiados sin síntomas y vacunados, como ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hasta proponer que sean más de cinco días, como planteaba el Gobierno de Baleares.



Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado sobre este asunto, en la presentación el informe de rendición de cuentas del Gobierno correspondiente a 2021, reconociendo que hay que aunar "salud pública, salud mental y economía". El jefe del Ejecutivo ha resaltado, en primer lugar, que resulta "evidente" que España "no está como hace un año".



Al hilo, ha dado una serie de datos para apoyar su argumentación, como que los mayores de 80 años sin vacunar tienen hasta "18 veces más posibilidades de ingreso en UCI" que los vacunados, y de hasta 25 veces en aquellos de 70 a 79 años sin vacunar.



"Es evidente que estamos en una situación radicalmente distinta. Estamos mejor preparados, más protegidos. La mayor parte de casos ahora son asintomáticos, claramente hay una relación entre aquellos sin vacunar y el nivel de ingresos en UCI respecto a los que nos hemos vacunado, una amplísima mayoría", ha insistido.



Así, ha vuelto a fijar la vacunación, las medidas de prevención como el uso de la mascarilla y la unidad institucional como estrategia para atajar el gran alza de contagios por la variante ómicron. "Ante este nuevo envite del virus, después de casi dos años de convivencia con el virus, podemos extraer algunas lecciones que nos arroja la ciencia y nuestra propia experiencia cotidiana. La fundamental, es que estamos mejor preparados contra ómicron que hace un año", ha defendido.