(AMP.)España.- Casado ataca a Sánchez por su "nefasta" gestión y le acusa de "arrogancia" e "incompetencia"

28-12-2021 El líder del PP, Pablo Casado, tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). La Cámara Baja acoge hoy el último pleno de 2022 en el que se abordan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, tras la votación del Senado a favor de incluir una enmienda. Las cuentas públicas serán definitivamente aprobadas hoy para su entrada en vigor el próximo 1 de enero.



Admite falta de diálogo con Sánchez, con quien lleva año y medio sin reunirse y ocho meses sin hablar por teléfono



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha tachado de "nefasta" la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar con "arrogancia", "incompetencia", "insensibilidad", de "mentir a todo el mundo" y hasta de actuar con "recochineo".



Así lo ha señalado Casado en una rueda de prensa telemática en la que ha hecho balance de este año que termina lamentando que 2021 se cierre "con el peor Gobierno en el peor momento para España".



En este contexto, ha echado en cara al presidente no sólo su gestión económica, sino también su "insensibilidad", sobre todo en materia social, así como que, encima, presuma "con recochineo" de cumplir un programa de investidura que, ha recalcado, contradice el programa con el que se presentó a las elecciones.



EL ESCUDO SOCIAL "NO HA SERVIDO"



"Ni hemos salido más fuertes ni el escudo social ha servido", ha sentenciado Casado, incidiendo en que la "arrogancia" de Sánchez no es "capaz de disfrazar" la "realidad" del país, que considera "tremenda", dados los datos económicos y el crecimiento de la desigualdad que achaca a la "terrible incompetencia" del Gobierno en esta materia.



A su juicio, Sánchez mantiene unas "previsiones económicas" que ya no se "cree nadie" para poder seguir en "su falso triunfalismo" y aprobar los Presupuestos para 2022 que le "dan más supervivencia" en Moncloa.



"Pero miente", ha reiterado y, para colmo, en su opinión, lo hace con "recochineo" por sacar pecho del cumplimiento de su programa de investidura pese a que este difiere del que defendió el PSOE en las últimas generales porque ha tenido que adaptarlo a las exigencias de sus socios de Unidas Podemos y además, tiene que satisfacer a sus aliados parlamentarios.



"Sánchez juega al Risk con los gobiernos territoriales dependiendo de quien gobierne en ellos", ha apuntado en otro momento de su largo discurso de balance, recriminándole que no vele por la igualdad de todos los españoles.



"ABERRANTE" REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS



Asimismo, ha señalado al presidente del Gobierno por "mentir" respecto a la pandemia y también sobre su promesa de que los españoles pagarían lo mismo en el recibo de la luz a final de año que en 2018 y se ha quejado de que "nadie dimita" ni pida explicaciones por ello.



También ha denunciado que ya se han producido "negligencias" en la ejecución de los fondos europeos recibidos por España porque además de contar con un grado de ejecución "ínfimo" el Gobierno ha incurrido en un "reparto clientelar y a dedo" de los mismos que le resulta "aberrante".



Preguntado si estaría dispuesto a reunirse con Sánchez o si hará un llamamiento público para que le llame, Casado ha asegurado que el PP hizo "todo lo posible" para mantener una relación con Moncloa, pero subraya que fue el Gobierno quien escogió a sus socios, en alusión a Bildu y ERC. "A mi ya no me engaña más", ha dicho en otro momento.



Según ha explicado, lleva ya año y medio sin reunirse con el presidente del Gobierno y más de ocho meses sin recibir una llamada suya, pero ha insistido en que la responsabilidad es de quien habita la Moncloa, no de la oposición.



De hecho, ha recordado que el presidente Mariano Rajoy se veía todos los meses con Alfredo Pérez Rubalcaba y que José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una interlocución fluida con Rajoy cuando el PP estaba en la oposición.



Así que todo lo fía al futuro: "Cuando lleguemos al Gobierno, tendremos una interlocución fluida con quien se quede al frente del PSOE", ha remachado.



Frente a todas sus críticas al Gobierno, Casado ha puesto en valor su propia labor como líder del PP subrayando que "por primera vez en la historia reciente" un partido adelanta en intención al que está en el Gobierno transcurridos tan sólo dos años de las elecciones y que eso es así por la "firme alternativa" que, sostiene, representan los 'populares'.