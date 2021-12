AMP2.- Rusia.- La UE critica la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de disolver la ONG Memorial

29-10-2021 El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press



Un tribunal de Moscú ordena el cierre del Centro de Derechos Humanos de Memorial



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha criticado este jueves la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de disolver la importante organización no gubernamental Memorial y ha subrayado que "limitar las libertades debilitará a los que participan en estas actividades".



"La UE lamenta profundamente la decisión del Supremo ruso de liquidar Memorial, que tiene un papel importante a la hora de proteger la memoria de la represión política y la violación de los Derechos Humanos", ha dicho el Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell.



En este sentido, ha manifestado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que "las miradas críticas sobre el pasado son esenciales para el desarrollo sano y el progreso de las sociedades".



También se ha pronunciado a través de Twitter el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, quien ha condenado la sentencia del Supremo ruso de cerrar Memorial, que fue recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2009.



"Esta decisión no detendrá a quienes luchan por la democracia y la libertad", ha agregado.



La decisión del Supremo fue anunciada el martes, en línea con una petición de la Fiscalía fundamentada en las leyes sobre "agentes extranjeros" en el país. El tribunal sólo anunció la parte operativa de la decisión, sin desvelar los argumentos de la misma.



La abogada Maria Eismont tildó inmediatamente después de "ilegal" e "infundada" la decisión y anunció que presentará una apelación, según recogió la agencia rusa de noticias TASS. La medida del Supremo afecta además a todas las estructuras vinculadas a Memorial.



En este sentido, un tribunal de Moscú ha ordenado este mismo miércoles el cierre del Centro de Derechos Humanos de Memorial, tal y como reclamó la Fiscalía, que argumentaba que el organismo justificaba a organizaciones terroristas y extremistas y apoyaba manifestaciones no autorizadas.



Asimismo, las autoridades han asegurado que detectaron irregularidades en los informes financieros de la ONG, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik. Por su parte, el abogado de Memorial Mijail Biriukov ha adelantado que este fallo será igualmente apelado.



Memorial, fundada en 1989, anunció a mediados de noviembre una notificación del Tribunal Supremo de Rusia por la que se le informaba de la demanda presentada por la Fiscalía General para disolver el grupo por violaciones sistemáticas de la legislación sobre "agentes extranjeros".