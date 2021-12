Acciones suben, S&P 500 alcanza cierre récord número 70 del año

(Bloomberg) -- Las acciones de EE.UU. avanzaron en una sesión del mercado sin mayores acontecimientos, en tanto que la caída de las acciones de tecnología disminuyó en medio de especulaciones de que la recuperación económica podría sortear el aumento de los casos de coronavirus. Los bonos del Tesoro cayeron junto con el dólar.

Después de pasar gran parte de la sesión con pocos cambios, el S&P 500 subió hasta alcanzar el 70º cierre récord del año. El Dow Jones Industrial Average también terminó el día en un máximo récord, mientras que el Russell 2000, un referente de la reapertura del comercio, se recuperó. El Nasdaq 100, de gran tecnología, también resurgió, borrando pérdidas anteriores.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,1% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 tuvo pocos cambios

El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,2%

El índice MSCI World se modificó poco

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot retrocedió 0,2%

El euro subió 0,3% a US$1,1348

La libra esterlina subió 0,4% a US$1,3484

El yen japonés cayó 0,1% a 114,97 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos al 1,55%

El rendimiento de los bonos de 10 años de Alemania avanzó cinco puntos básicos al -0,18%

El rendimiento de los boos británicos a 10 años avanzó nueve puntos básicos al 1,01%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 0,7% a US$76,50 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,3% a US$1.805,40 la onza

