Varias ciudades húngaras cancelan festejos en Nochevieja, aunque no Budapest

EFE/EPA/Zoltan Balogh/Archivo

Budapest, 28 dic (EFE).- Varias ciudades de Hungría, como Debrecen, Miskolc o Szeged, han decidido cancelar los festejos callejeros y multitudinarios de Nochevieja para frenar los contagios de covid, informó este martes la emisora RTL Klub.

Las decisiones han sido adoptadas a nivel municipal, ya que el Gobierno húngaro no ha introducido hasta el momento restricciones para las fiestas de fin de año.

Entre las mayores ciudades del país, la excepción es Budapest, la capital, cuyo Ayuntamiento no solo no ha anunciado nuevas medidas, sino que permite la apertura del tradicional mercadillo navideño, que, situado en la céntrica plaza Vörösmarty es muy frecuentado por turistas, hasta después de la medianoche del 1 de enero.

Eso sí, para entrar en ese lugar, así como para acceder a eventos de 500 personas o más, se exige un certificado de vacunación.

En cambio, los ayuntamientos de otras grandes ciudades han pedido a la población que festeje la Nochevieja en familia o en grupos pequeños.

La cuarta urbe del país, Pécs, ha decidido que lo único que organizará serán los tradicionales fuegos artificiales.

A pesar de que la variante ómicron del coronavirus está presente en Hungría, la situación epidemiológica en el país ha mejorado claramente en las pasadas semanas.

Según las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas se han confirmado 1.370 nuevos contagios por coronavirus y 151 fallecimientos causados por la covid. Ambos datos se sitúan un 30 % por debajo del promedio diario de la semana pasada.

El 62 % de los 9,7 millones de habitantes del país ha sido inmunizado con la pauta completa de una vacuna anti-covid, mientras que el 32 % ya recibió también la tercera dosis, de refuerzo.

Los expertos han advertido de que se avecina una quinta oleada de la pandemia debido a la rápida expansión de ómicron, dado que esta variante es considerablemente más contagiosa que las anteriores.