Valor mercado de Ford supera el de GM por primera vez en 5 años

(Bloomberg) -- El aumento de las acciones de Ford Motor Co. provocó que su valor de mercado superara al de su rival General Motors Co., por primera vez en más de cinco años.

Al cierre de operaciones en Nueva York, el valor de Ford era de US$83.000 millones, apenas por delante de los US$82.900 millones de GM. La última vez que Ford fue valorada más alto que su rival con sede en Detroit fue el 14 de septiembre de 2016, cuando el fabricante cerró el día con una capitalización de mercado de US$48.200 millones.

Las acciones de Ford se han duplicado con creces este año, en tanto que han estado cotizando alrededor de un máximo de 20 años desde que Jim Farley se convirtió en director ejecutivo hace 14 meses y la compañía aceleró la visión de Ford hacia los vehículos eléctricos. El fabricante de automóviles agotó el primer año de inventario de su camioneta F-150 eléctrica, que debutará esta primavera y planea para 2024 producir 600.000 vehículos eléctricos al año.

Las valoraciones de Ford y GM todavía están por detrás de las del fabricante de camionetas eléctricas Rivian Automotive Inc., que salió a bolsa en noviembre en la que fue considerada la mayor oferta pública inicial del año. Rivian, que retrocedió después de revelar un déficit en la producción, está valorada en US$92.600 millones. Por su parte, Tesla Inc., el mayor fabricante de automóviles del mundo por valor de mercado, eclipsa a la competencia con una valoración de US$1,09 billones.

