República Dominicana exigirá tres dosis para ingreso a múltiples lugares

Santo Domingo, 27 dic (EFE).- República Dominicana dispuso este lunes que a partir del 31 de enero de 2022 solo podrán ingresar a espacios cerrados públicos y privados de uso público, incluyendo el transporte, aquellas personas mayores de 18 años que hayan recibido tres dosis contra la covid-19.

El Ministerio de Salud Pública ordenó esa medida dos días después de informar que la variante ómicron había sido detectada en el país.

Asimismo, el organismo habilitó una cuarta dosis opcional, seis meses después de la aplicación de la tercera, para el personal de salud y farmacéutico, personas mayores de 60 años, aquellas con comorbilidades, militares, policías, periodistas y personas que así lo requieran por condiciones especiales.

La institución recomendó, en una resolución, que quienes se apliquen la tercera dosis lo hagan con un compuesto diferente a las dos primeras. La mayor parte de las personas inoculadas con dos dosis en el país ha recibido la vacuna Sinovac.

"Esa dosis de refuerzo o tercera inoculación podrá ser aplicada a partir de treinta días luego de que la persona haya recibido la segunda dosis y se recomienda que la administración sea heteróloga, es decir, que sea una aplicación mixta de vacunas", expresó el documento.

Aquellas personas que al 31 de enero venidero no se hayan aplicado la tercera dosis tendrán que presentar una prueba PCR negativa con un período no mayor de siete días de realizada, para poder ingresar a los lugares públicos y privados de uso público.

Quienes a partir de la fecha anunciada no presenten una tarjeta de vacunación con tres dosis estarán impedidos de ingresar a restaurantes, bodegas, discotecas, clubes, casinos, centros deportivos y cualquier otro centro de diversión.

En octubre pasado, las autoridades sanitarias tomaron medidas similares para las personas que no habían recibido dos dosis, incluyendo a los menores de entre 12 y 17 años, que no son afectados con la nueva disposición.

El país ha vacunado con dos dosis a 5,6 millones de personas, mientras que 1,4 millones se han puesto una tercera dosis, de acuerdo con los datos oficiales.

El sábado pasado se informó del primer caso de la variante ómicron de la covid-19 en el territorio nacional, detectada en una persona que llegó desde Sudáfrica.

El país acumula 414.704 casos de covid-19 y 4.238 decesos a causa de la enfermedad.